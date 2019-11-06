大甲火化場路塞車且無休息室 議員：快改進平民怨
2019-11-06 14:47
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
台中市大甲殯儀館火化場火化系統老舊且聯外道路狹窄，經常造成送葬隊伍塞車的奇觀，引發民怨。台中市議員李榮鴻在台中市議會民政業務質詢要求市府要盡快改善大甲殯葬設施，徴收聯外道路，讓往生者安息也讓家屬安心。
市議員李榮鴻說，大甲火化場聯外農路只有4米寬，台中市政府過去喊了好幾年都說要拓寬，結果到現在還因為用地取得問題卡住無法發包，導致塞車情況越來越嚴重，送葬隊伍常動彈不得，影響周邊住戶安寧。
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李榮鴻建議改採火化場外圍的路線開闢聯外道路，降低土地徵收反對聲音。民政局長吳世瑋承諾，如果趕快協調好，趕快送興辦事業流程，一年內應該可以處理好。
李榮鴻還說，大甲火化場有4座火化爐，雖然市府陸續更新燃燒系統，提升火化的效率也減少空氣汙染物排放，但整個火化設備汰舊換新的速度還是太慢。
此外，大甲殯儀館也欠缺家屬休息室，家屬常常只能擠在樹下等候，遇到強風豪雨，還不知道要躲到哪裡去。民政局長吳世瑋則表示，市府會重新檢討大甲殯儀館的內部空間，盡速規劃設置家屬休息室，讓家屬有比較舒適的休息空間。
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