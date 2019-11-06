議員怒指中市民政局說謊 局長吳世瑋不斷道歉

2019-11-06 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市議員周永鴻今日在民政業務質詢，拿民政局的公文指出，民政局在攸關人民殯葬權益與消防安全的重要事情上公然說謊，不但未經公告違法設置暫厝區，更未經法定的防火建材檢查，根本欺騙市民。

民政局長吳世瑋表示，大雅納骨塔規劃新增1100骨灰櫃位預計年底完成，為便利民眾，暫厝是「不得已」的措施，至於行政程序上瑕疵，吳道歉並檢討改進。

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周永鴻說，依傳統習俗，在親人火化以後進塔前，若當天沒有好日子，又或者因為生肖風水及信仰關係，必須對年才入塔，因此有「暫厝」的需求。

周永鴻日前向民政局詢問有關大雅生命藝術館暫厝區的設置狀況，民政局的回文卻答非所問「像作文比賽」完全否認已設置暫厝區的事實「根本是欺騙市議會，也欺騙市民。」

周永鴻質詢民政局長吳世瑋，大雅生命藝術館是否有暫厝區，何時開始設置？

吳世瑋局長回答大雅生命藝術館確設置暫厝區，大約在今年8、9月設置。周永鴻議員追問是否有依法公告，並依據殯葬管理條例第20條以及台中市殯葬管理第12條「納骨櫃位製材達耐燃二級以上性能，並取得室內裝修合格證明。」答案都是否定的。

周永鴻說民政局回給議員有關提出大雅生命藝術館暫厝區設置狀況的公文(108年10月31日/字號中市分處字號1080027694號)中，針對大甲生命藝術館是否設置暫厝區，僅以「大雅生命藝術館興辦計畫並無限制暫厝區設置之相關規定，固非屬前述所應依規辦理啟用之櫃位。」否認已設置暫厝區，也否認有符合相關法律規定之必要。

周永鴻直指民政局發給議員及市議會的公文，公然說謊，已涉及偉造文書及意圖使公務員登載不實的情形。

周永鴻強調，民政局如果連發給台中市議會的公文都敢公然說謊，更遑論對廣大市民是否說真話，依法行政？

周永鴻議員要求民政局必須在一周內就偽造文書嫌疑的公文以及違法設置暫厝區一事提出完整的檢討報告，否則不排出徹底追究相關責任，不要讓這種荒謬的事情再次發生。