台灣菇滯銷菇農苦不堪言 江啟臣：只有政府不知道

2019-11-06 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市新社是菇類重要產地，但目前成堆的香菇滯銷，只能堆在倉庫中。立委江啟臣除擔心農民生計，高品質的農產賣不出去令人難過。菇業環境越來越嚴峻，大陸香菇經第三地進入台灣，市面充斥低價菇，重傷台灣菇農。

立法委員江啟臣邀集農委會、關務署、海巡署、食藥署、消保處、台中市政府農業局、新社區農會等相關單位人員，現勘新社菇舍。

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立法委員江啟臣表示，近年菇產量逐年減少，根據農糧署統計，1998年時每萬包的香菇太空包可產出270公斤的香菇，10年前下降到230公斤，3年前減產到173公斤，產量大減100公斤。第一線的菇農苦不堪言。

江啟臣說，菇產業在這幾年來面臨嚴峻的考驗，除了種植的菇賣不出去、價格不佳外，市面上更充斥著大陸香菇的亂象。他長期持續要求行政機關加強查緝。市場可以輕易買到大陸香菇，雖然行政院長蘇貞昌答應查緝，但至今不見行政機關有任何積極的作為。

江啟臣表示，政府要拿出因應之道，不能把問題都丟回給農民自行承擔！

江啟臣説，台灣菇滯銷的原因，農民都知道，只有政府不知道！大陸地區的香菇會經由第三地，以合法掩護非法的方式進入台灣市場，導致市面充斥低價、未經檢驗的劣質香菇，甚至將低價大陸菇與新社香菇混合販賣，欺騙消費者。