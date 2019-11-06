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彰化市明局部停水10小時 水公司提供4處取水站

2019-11-06 13:32聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

自來水公司第11區管理處為配合彰化縣政府辦理汙水下水道工程自來水管線遷移，自明天(7日)上午8時起至下午6時止，共停水10小時，停水影響區域彰化市西興里、平和里，停水戶數601戶，連同水壓受影響，共7214戶，用戶可儲水備用，水公司並公告提供4處臨時取水站位置，有需要民眾可前往取水使用。

自來水公司第11區管理處表示，此次辦理彰化市金馬路三段766號前自來水管線遷移，停水影響區域彰化市西興里、平和里，停水戶數601戶，水壓影響區域彰化市信義里、光復里、光華里、長樂里、中央里、萬壽里、崙平里等6613戶，合計影響戶數7214戶。

為減少民眾不便，停水時段，水公司公告四處臨時取水站，分別是平和里中華西路250巷及精華街口、 平和 平安街及平安街27巷口 、平和里平和七街及平和十二街、西興里彰草路及辭修路口，分別各有2個儲水桶。

水公司表示，除了停水區域及水壓降低區域外，其餘地區不受影響供水。不過，停水區域在復水後，管線末端及大樓等地區供水將會延後數小時。

相關停、復水資訊可洽水公司停水公告查詢系統 https://wateroff.water.gov.tw/，或洽彰化給水廠電話(04)7353883，或撥水公司1910免付費電話查詢。

彰化市西興、和平里明停水10小時，水公司提供4處取水站供民眾取水使用。照片／水公...
彰化市西興、和平里明停水10小時，水公司提供4處取水站供民眾取水使用。照片／水公司提供
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彰化市西興、和平里明停水10小時，水公司提供4處取水站供民眾取水使用。照片／水公...
彰化市西興、和平里明停水10小時，水公司提供4處取水站供民眾取水使用。照片／水公司提供
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停水

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