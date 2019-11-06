幼師、建築工、餐飲業到產線副組長 她不服輸勇闖職場
2019-11-06 12:09
聯合報 記者蔡容喬
／高雄即時報導
50歲的吳咏樺擁有近30年職涯經歷，且工作歷練相當多元，從幼稚園老師、建築業的土水工到餐飲業老闆，8年前為能陪伴孩子成長，她毅然決然收掉餐廳，轉入製造業從基層作業員做起；因做事俐落負責，吳被提拔為產線副組長，最近更經公司推薦，到勞動部人才資源發展中心（簡稱TDC）學習管理職能，希望提升團隊向心力，達成公司績效目標。
「這個時代女性在職場上也能當家，絕不能服輸！」吳咏樺原本是幼保科畢業，當過幼稚園老師，但為了挑戰高薪決定轉行，到工地做粗重的土水工長達10年，存下一筆錢與朋友創業做餐飲。毫無餐飲經驗的她，剛開始連一杯紅茶都不會煮，靠著邊做邊學，逐漸累積出口碑，生意也愈來愈好。
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不過沒日沒夜的忙碌，讓吳咏樺疏於陪伴孩子，她思考後，毅然結束餐廳生意再次轉行，選擇工時較穩定的製造業，放低身段從基層作業員做起。為能走出一片天，除主動學習不同的工作技能與參加課程，也積極協助主管及同仁解決困難，簡潔明快的處事風格，讓她一路從產線作業員晉升到代理班長，最後在經理大力提拔下，成為產線副組長，管理20多人。
吳咏樺說，過去在職場上只懂得往前衝，從沒想過自己有哪些特質，也較少探討管理上的缺口，透過紮實的課程內容，找出自己不足之處。TDC諮詢師分析，吳咏樺具備條理分明、重現細節的特質，透過強化工作指導技巧及問題解決能力，可直接運用在職場管理上，提升團隊向心力，成為公司轉型的重要契機。
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