中科建置智慧防減災系統 助廠商災害預警應變

2019-11-06 12:02 中央社 台中6日電



中部科學園區管理局結合AI人工智慧與即時訊息推播，建置智慧防減災系統。中科管理局長許茂新今天表示，系統可提升災害預警、緊急應變與災後迅速復原機能，為園區廠商把關。

中科管理局與國家實驗研究院合作，今年完成建置中科「智慧防災水情系統」、「結構安全監測系統」及「現地型地震預警系統」，可達到地震預警、結構物安全診斷、氣象監測、水情預判與淹水風險評估的功能。

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中科管理局今天辦智慧防減災成果記者會，展示系統遭遇災害的應變警示。許茂新說，台灣地震、洪害等天然災害較為頻繁，中科透過智慧化監控可有效達到防減災效能，系統可主動推播水情示警訊息及防減災決策建議，提升災害預警、緊急應變與災後迅速復原機能。

中科管理局環安組技正陳冠宏說明，智慧防災水情系統目前在中科虎尾園區、中興園區及二林園區布建災害物聯網，透過雨量計、水位計、影像監測器，監控蒐集環境監測數據至虛實整合系統，再搭配機器學習技術與AI人工智慧，掌握園區水情資訊、預判與淹水風險評估。

陳冠宏說，搭配建置LINE水情機器人及利用無人機進行智慧巡檢，可即時推播水情示警訊息，及主動式防減災的決策建議給園區廠商及應變決策者，加強資訊傳遞的效率。

此外，中科在所轄5大園區內，各建置一處現地型地震預警系統，利用地震P波與S波的速度差，透過及早偵測首先達到的P波進行判識，在破壞性高的S震波到達前內發出預警訊息，以爭取時間進行地震應變。

中科管理局辦公大樓並建置結構監測系統，在地震發生後可快速提供結構物健康診斷與安全評估，以利判斷人員是否需撤離或可繼續安全辦公的參考。