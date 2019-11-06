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秒殺的鹿港小吃宴 23道菜你都吃過嗎？

2019-11-06 11:50聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

年年秒殺的鹿港幸福小吃宴，又再破紀錄，今天早上8點半開始受理報名，但號碼牌早已被領光，有民眾從昨晚11點就到鎮公所排隊，甚至攜帶睡袋帳棚，連鎮民代表、里長也都半夜來排隊報名，網路報名更是10秒額滿，名符其實的秒殺。

拔得頭籌的是來自秀水鄉的黃姓姊弟，他們從昨晚11點就來排隊，順利取得16日、17日場次的第一名，黃先生說，他想體驗鹿港小吃魅力，才漏夜前往排隊，訂17日是家族要聚餐，姊姊排的16日是朋友聚餐。

來自草屯的游先生說，過去就很想來品嘗鹿港小吃，今天特地早上2點多從家裡出發，還攜帶睡袋、凳子，來到鹿港鎮公所已經快3點，當時公所前已經有10多人在排隊，順利排到23日場次的第一名。

由於鹿港小吃宴年年秒殺，有一些訂不到的民眾質疑黑箱作業，也讓被請託的民意代表很困擾。鹿港鎮民代表何麗觀、張雅晴及頭崙里長楊燕真相則相約3點半來排隊，希望以實際行動證明鹿港幸福小吃宴報名很公正，沒有黑箱作業。

何麗觀說，她們來排隊也是一人只能報名一桌，以行動來破除謠言，不然各方請託不斷，實在太困擾，她們要為民服務，也只有親身來排隊，以示公平。連承辦小吃宴的鹿港廟口商圈促進發展協會理事長謝秀櫻也出現在排隊人龍中，她表示，因有好友拜託要訂一桌，腳傷的她拄著拐杖來排隊，剛好吊車尾，拿到23日場次的第39號號碼牌。

鹿港幸福小吃宴報名採現場報名每場次40桌，網路報名每場次40桌，以及傳真報名每場次70桌，結果現場報名在8點半開始前，就依照排隊號碼牌發完而完售，網路報名更是10秒就出現額滿的通知，傳真報名因有8支電話接收，在9點之前也宣布報名額滿。

鹿港鎮長許志宏表示，非常感謝各界民眾鄉親的熱情支持，鹿港幸福小吃宴一定會拿出最大的誠意，用最好的菜色，最佳的表演來傳遞鹿港的美食文化。

鹿港小吃宴共23道菜，每桌3000元，前菜有茶飲、醃製蚵螺、鹽滷母蝦猴、烤大卷、烏魚子；主菜推出芋丸、麵線糊、蚵嗲、頂級蝦丸+魚丸湯、比臉大蚵仔煎、鴨肉米糕、野生蝦猴酥、特製小肉包、魷魚肉羹、古早味炒什錦等，甜點則有五行湯圓、厚片牛舌餅、筍香鹹蛋糕、麻糬、傳統石花糕。

年年秒殺的鹿港幸福小吃宴。照片／鹿港鎮公所提供
年年秒殺的鹿港幸福小吃宴。照片／鹿港鎮公所提供
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年年秒殺的鹿港幸福小吃宴，今天早上8點半開始受理報名，有民眾從昨晚11點就到鎮公...
年年秒殺的鹿港幸福小吃宴，今天早上8點半開始受理報名，有民眾從昨晚11點就到鎮公所排隊，甚至攜帶睡袋帳棚，魅力無法擋。照片／鹿港鎮公所提供
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年年秒殺的鹿港幸福小吃宴，今天早上8點半開始受理報名，有民眾從昨晚11點就到鎮公...
年年秒殺的鹿港幸福小吃宴，今天早上8點半開始受理報名，有民眾從昨晚11點就到鎮公所排隊，甚至攜帶睡袋帳棚，魅力無法擋。照片／鹿港鎮公所提供
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鹿港小吃甜點

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