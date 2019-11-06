東協廣場發生火警 24年前「幽靈船傳說」再被提起

2019-11-06 11:54 聯合新聞網 綜合報導



台中市西區著名的東協廣場今早傳出火警，雖無人傷亡，卻意外讓24年前的幽靈船傳說再度被提及。圖/讀者提供 分享 facebook

台中市東協廣場5日上午地下室發生火災，初步研判是空間內有雜物悶燒，現場濃煙密佈。火勢約半個小時就撲滅，沒有傳出傷亡，但卻讓台中市紅極一時的「幽靈船」都市傳說再度被網友提起。

幽靈船傳說起源自1995年發生的「衛爾康餐廳火災」，當時造成64人死亡、11人受傷，是台灣有史以來第二嚴重的火災。當時謠傳衛爾康餐廳附近出現幽靈船，必須載滿百人才會離開，而這艘船有經過舊稱「第一廣場」的東協廣場。

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接下來三年，台中市又陸續發生死亡人數超過10人的嚴重火災，直至1998年4月中清路一棟民宅發生火災，共計107人死於火場，與幽靈船載滿百人的傳說不謀而合，在當時引起討論。

東協廣場舊名第一廣場，由於廣場內販售多樣東南亞商品，因此成為外籍移工聚集的場所。5日發生的火災雖無造成傷亡，但也讓沉寂多時的「幽靈船」傳說再次浮上檯面。