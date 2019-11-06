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好熱血的退休生涯！70歲醫不打小白球5年來上山行醫

2019-11-06 09:13聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

70歲南投縣埔里基督教醫院醫師汪海波在美國執業逾30年，薪資優沃，享有名氣，同行退休過著打高爾夫球享清福日子，他5年前退休後，投身南投縣仁愛鄉山地巡迴醫療，一做就是5年。他說，他年輕時在金門服役時的夢想，就是留在偏鄉服務，因為偏鄉實在太需要長期投入的醫療服務，看到山上有很多受到照顧的病人康復，在路上見面會笑著跟你打招呼，就是最大成就感。

醫師汪海波說，他畢業於國防醫學院，早年在金門服役時，夢想有一天能投身偏鄉醫療，即便後來在美國執業，仍關心台灣偏鄉醫療資源不足的問題；他65歲退休，兒子也成家立業，想起了馬偕博士名言「寧可燒盡、不願鏽壞」，又與埔基多名醫師是老友，響應政府醫師鮭魚返鄉計劃，帶著94歲媽媽和妻子回台定居，自己投身山地醫療工作。

汪海波指出，他5年來，一周在周二、周四搭乘醫院巡迴醫療專用的四輪傳動車上山4天，巡迴各部落看診，例如周四一早上山在瑞岩看診、下午到紅香，晚上在力發醫療站夜診加值班急診，隔天下山途中再安排二醫療站，5年來他陪伴居民度過許多颱風夜，也曾經在巡迴醫療途中，救醒在駕駛座昏迷的糖尿病患。

汪海波分享，一名住武界醫療站旁附近的老婦人血糖飆高到五百多，隨時都可能昏倒，嚴重到該送加護病房，但老人家因為就醫不便，曾送到山下醫院就診，想到兒子媳婦都在山上，隔天又上山，老婦人到醫療站就診時搖搖晃晃走來，全身不舒服，他和護理師有空就到老婦人家拜訪關懷，老婦人定期復診、追蹤，擺脫病痛，會開心打招呼，這也是他投身山地醫療初心「治療病人長期追蹤、投入愛心、關切；一年看一、二次義診就沒有辦法做這種事」。

70歲埔里基督教醫院醫師汪海波（右）退休後的人生，投入南投的山地醫療。記者趙容萱...
70歲埔里基督教醫院醫師汪海波（右）退休後的人生，投入南投的山地醫療。記者趙容萱／攝影
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埔里基督教醫院投入仁愛鄉山地醫療超過一甲子，靠著四輪傳動車將醫療送上山，左起醫師...
埔里基督教醫院投入仁愛鄉山地醫療超過一甲子，靠著四輪傳動車將醫療送上山，左起醫師汪海波、趙文崇、陳恒順，3人至今都投入山地醫療。記者趙容萱／攝影
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