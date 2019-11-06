好熱血的退休生涯！70歲醫不打小白球5年來上山行醫

2019-11-06 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



70歲南投縣埔里基督教醫院醫師汪海波在美國執業逾30年，薪資優沃，享有名氣，同行退休過著打高爾夫球享清福日子，他5年前退休後，投身南投縣仁愛鄉山地巡迴醫療，一做就是5年。他說，他年輕時在金門服役時的夢想，就是留在偏鄉服務，因為偏鄉實在太需要長期投入的醫療服務，看到山上有很多受到照顧的病人康復，在路上見面會笑著跟你打招呼，就是最大成就感。

醫師汪海波說，他畢業於國防醫學院，早年在金門服役時，夢想有一天能投身偏鄉醫療，即便後來在美國執業，仍關心台灣偏鄉醫療資源不足的問題；他65歲退休，兒子也成家立業，想起了馬偕博士名言「寧可燒盡、不願鏽壞」，又與埔基多名醫師是老友，響應政府醫師鮭魚返鄉計劃，帶著94歲媽媽和妻子回台定居，自己投身山地醫療工作。

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汪海波指出，他5年來，一周在周二、周四搭乘醫院巡迴醫療專用的四輪傳動車上山4天，巡迴各部落看診，例如周四一早上山在瑞岩看診、下午到紅香，晚上在力發醫療站夜診加值班急診，隔天下山途中再安排二醫療站，5年來他陪伴居民度過許多颱風夜，也曾經在巡迴醫療途中，救醒在駕駛座昏迷的糖尿病患。