甘願做憨人！熱血醫投入偏鄉早療37載欣見遲緩兒出頭天

2019-11-06 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



61歲埔里基督教醫院前院長、小兒神經科醫師趙文崇年輕時赴英美深造，卻「甘願做憨人」，投入偏鄉發展遲緩兒診斷與早療37年，還創立愚人之友基金會，滿頭白髮的他，至今率醫療團隊上山，推動「為遲緩兒多走一哩路」，搶在5到8歲早療黃金治療期，透過特殊教具、早療介入，讓偏鄉遲緩兒回歸正常，順利銜接國小教育，走出自己的一片天。

趙文崇發現，早期山地鄉發展遲緩兒約8成是胎兒酒精症候群，與媽媽懷孕酗酒，或誤以保力達和維士比等藥酒當補品喝，孩子出生後發展遲緩、社交障礙，嚴重者智力不足、聽覺及視覺受損等，若沒及時接受早療，恐終身需安養。

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他印象最深刻是一名胎兒酒精症患者，有學習障礙，透過早療，跟上學校學習腳步，找到自己的興趣，也恢復自信，拿下全中運柔道冠軍，計畫考警察，為民服務，令人欣慰。

趙文崇因父親、祖父都是醫生，以醫生為志業，大學到山地服務，目睹當地人「小病用忍，大病用等，急病用滾」，孩童純真無邪的雙眼充斥對疾病的恐懼，選擇小兒科專業。彰基實習後赴英深造，民國71年返國即投身彰化發展遲緩兒童的診斷與療育，周末到彰化偏鄉免費諮詢、評估，發現就診兒童近8成有語言發展問題，赴美攻讀語言病理學博士，82年學成返國，建立專屬華人的兒童發展遲緩早期療育系統。

趙文崇說，當年南投縣發展遲緩兒童聯合評估中心遲遲無法成立，他遂自薦進入埔基擔任董事，並著手規劃當地兒童發展與學習評估計畫，當時很多人得知他決定去埔里，笑他是「憨人」，還有朋友送他「甘願做憨人」匾額。

趙文崇指出，88年發生921地震後，埔基肩負急難救助使命，他在92年接任埔基院長，秉持埔基創辦人謝緯醫師一生堅持的信念「在需要的地方看見我們的責任，為了上帝的緣故，甘願做愚人」，並創立愚人之友社會福利基金會，醫療照護延伸至社區關懷照顧，發現很多遲緩兒，他在101年卸下院長職務後，親率專業醫療團隊上山在國小司令台做早療，103年加開早療專車，解決場地問題，每周4天巡迴醫療。