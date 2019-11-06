山區地獄級路況！ 這群熱血醫守護無醫村居民1甲子
2019-11-06 09:11
聯合報 記者趙容萱
／台中即時報導
南投縣仁愛鄉大部份區域為無醫村，埔里基督教醫院從前身基督教山地中心診所開始，投入仁愛鄉醫療超過一甲子，至今58名醫護、7名司機投入，靠著四輪傳動車將醫療送上山，最遠翠華部落距離埔基72公里，通過多處坍塌的地獄鄉道力行產業道路，守護居民健康。
健保署中區業務組組長方志琳說，南投仁愛鄉共16村、33部落，除行政中心大同村霧社有衛生所、急診，其他為「無醫村」，他日前拜訪埔基力發醫療線、霧社急診中心、仁愛鄉衛生所，送上感謝狀，感謝這麼有愛的醫院、醫療團隊，讓山地居民也能享有醫療照顧。
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埔基院長蘇世強說，埔基從創辦人謝緯院長1955創立基督教山地中心診所開始投入山地醫療，熱血的醫療團隊「聽聞颱風要來往山上跑」，選擇留在山區守護居民，令人感動。
埔基副院長陳恒順說，2000年健保署仁愛鄉醫療給付效益提升計畫，在霧社、力發、武界、互助以及翠華設5個醫療站，每周安排2班、4天巡迴醫療，除了定點提供門急診，醫師也投入居家醫療，背著電腦公事包到患者家中看診，2014年埔基發現山地兒童有早療需求，加開早療專車每周4天、總路程366.3公里，至今服務302名兒童，其中68名學童回歸正常學習。
護理長曾寶玉回想3年前的颱風夜，一名70歲長者凌晨4時因低血壓、低血糖意識不清，由警車開道，以救護車冒著風雨緊急送下山救治，但半路先遇樹木倒塌，眾人徒手搬樹，後又遇土石流，司機李文宗與員警輪流揹病患涉過土石流，交由另一端消防員接駁下山，救了病患一命。
81歲曾姓阿嬤有高血壓，獨居在發祥村瑞岩部落，她就近到瑞岩巡迴醫療站追蹤，並且參與文化健康站活動，可以幫忙顧外孫。她說，早年就醫不便，都拖到很嚴重才下山就醫，有親戚不及送醫過世，如今就近就有醫療站，方便多了。
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