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背「道具」上玉山 玉管處：不破壞環境就不禁止

2019-11-06 00:38聯合報 記者黑中亮／南投報導

台中市梧棲大庄浩天宮媽祖由信徒迎上玉山，並在玉山頂簡單隆重儀式朝拜。 圖／浩天宮...
台中市梧棲大庄浩天宮媽祖由信徒迎上玉山，並在玉山頂簡單隆重儀式朝拜。 圖／浩天宮提供
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玉山主峰不但是東亞第一高峰，更是台灣精神的象徵，愈來愈多機關企業、個人，帶紀念物品登上玉山頂。玉山國家管理處表示，只要不影響他人，不破壞環境，不會禁止山友攜帶紀念物品上山及拍照。

最近不時有機關或企業員工帶旗幟登上玉山，有的學校安排成年禮、畢業典禮也登上玉山。不少宮廟信眾也背媽祖或神明登上玉山、甚至穿重達30公斤重的千里眼及順風耳神將，也在日前登上玉山主峰。

玉管處表示，山友只要依規定申請進入生態保護區獲准，皆可組團登玉山。但上月底巡山人員發現步道上，竟有人撒冥紙，造成經過山友不良感受，依國家公園法第13條規定，最高可罰3000元。

副處長林文和指出，開放山林以來，吸引更多山友走進台灣高山，除撒冥紙的違規，玉山步道上最常見的亂象就是任意拋棄各式垃圾，包括果皮、紙屑或其他汙物。像不少山友以為衛生紙可被分解，其實是錯誤的概念，他呼籲登山的國人親近山林同時，「只留照片、不留垃圾」。

林文和說，不會禁止大家把值得紀念的衣著、旗幟、LOGO或人偶等道具帶上山拍照留念，但要注意維護國家公園環境，如有焚香、燃放鞭炮、煙火、亂撒或焚燒冥紙、設置神壇祭祀等行為，都可依國家公園法，最高開罰3000元。

此外，禁止焚毀草木或引火整地、狩獵動物或捕捉魚類、汙染水質或空氣。禁止在樹木、岩石及標示牌加刻文字或圖形、任意拋棄果皮、紙屑或其他汙物及將車輛開進規定以外地區，違反者，最高都可罰3000元。

玉山山友國家公園

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