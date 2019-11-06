頂樓閃爍式招牌 中市住宅區10樓以上才准設

2019-11-06 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中報導



為降低都市光害，台中市修訂招牌廣告設置辦法，住宅區10層樓以上頂樓才准許設置閃爍式招牌。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

都會區夜間燈火通明，尤其閃爍式燈光招牌或LED電視牆等，在住宅區造成光害困擾。中市府修正招牌廣告設置辦法，住宅區頂樓可設置的道路寬度，從30公尺放寬到20公尺，但高度限制提高到30公尺（約10層樓）以上，以降低都市光害困擾。

台中市招牌廣告與樹立招牌設置辦法昨修正，共修正5條文，放寬斜屋頂、騎樓內牆廣告物設置規範；針對閃爍式燈光招牌、電視牆或電腦顯示板等廣告物，修改相關設置辦法，修正案昨在市政會議通過。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

電視牆、LED顯示器或閃爍式燈光招牌吸睛，但光線刺眼也成為都市光害，常引起陳情投訴，甚至有人引發失眠或焦慮等問題。

這類閃爍式的招牌或電視牆，若設在住宅區高度不能超過10公尺，原本規範不能設在3樓以上（1至2樓可設置），新規範放寬到4樓以上（1至3樓可設置），以符合住宅區3樓以下可從事商業行為的規定。

原本住宅區建築緊鄰寬度30公尺的道路，可在屋頂設置這類廣告物，高度並未設限，但新辦法放寬到20公尺道路可設置，但建築高度提高到30公尺以上（約10層樓）才准許設置。

都發局表示，台中市路寬30公尺以上的道路不多，放寬到20公尺（約4線道），以符合城市發展需求；過去沒有高度限制，3至5樓透天厝若在頂樓設閃爍式招牌，對周邊住戶影響很大，新辦法限制在30公尺以上大樓，可降低光害衝擊。