就是那個光！電視牆、招牌光害 居民失眠、駕駛眼花

2019-11-05 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中報導



都會區夜間燈火通明，LED電視牆、閃爍式招牌成為新光害，環保署尚未制定輝度標準與取締規範，地方政府只能柔性勸導。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

隨著都市發展，各式電視牆、閃爍式燈光招牌已成為都會區新公害。以台中市政府周邊為例，不少LED電視牆夜間大放光明，但周邊住戶苦不堪言，也有駕駛陳情干擾視線，但中市府表示，中央尚未制定光害標準與罰則，只能柔性勸導。

中市府環保局表示，市府周邊有家知名企業，屋頂裝設LED電視牆，播放動態影片，經過的人眼球都被吸引，但刺眼的亮度引起周邊住戶不斷陳情；有住戶說，住家窗外對著電視牆側面，得用最厚的遮光窗簾，但閃爍的燈光仍讓眼球很不舒服。

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台中市環保稽查大隊表示，常有駕駛投訴，路邊閃爍式招牌或電視牆太刺眼，例如台灣大道或河南路上，都有民眾陳情光害問題，開車時會影響視線，甚至曾差點釀成車禍。

中市府都發局表示，這類光害問題很多，有西屯民眾投訴，住家正對著LED電視牆，晚上被「閃」得難以入眠，長期下來造成失眠、焦慮等問題；不過目前光害問題仍無法可罰，市府通常會稽查廣告物設置是否符合規定，若未依規定請照或申請許可，可依法開罰。

稽查人員說，光害問題在住宅區也有，因為住宅區1至3樓可從事商業活動，有些店家採用閃爍式燈光招牌，光線明滅變化刺激視線，有的在屋頂裝設電視牆，成為住宅區光害。

環保局表示，都會區光害等問題，目前環保署仍未制定光害輝度標準，也沒有取締規範，目前只能柔性勸導，請業者配合，並函請都發局前往稽查廣告物；像市府周邊的電視牆，經多次協商後，業者同意在夜間10點後降低螢幕亮度，陳情案才減少。