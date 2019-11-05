新住民勇奪韓國3D果雕金牌 她要在網路開台教學和出書

2019-11-05 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ／彰化即時報導



彰化縣新住民文彩燕最近勇敢挑戰韓國國際技能人料理競賽，以8吋大的「出水芙蓉--出淤泥而不染」作品奪得3D藝術果雕組第一名，成為台灣第一位在國際廚藝競賽奪冠的新住民媽媽；她得獎後，拿著中華民國國旗和作品拍照，用行動告訴來自12個國家和地區的選手「我是來自台灣的媽媽選手」。

韓國料理技能人協會和韓國文化體育觀光部每年此時舉辦國際技能人料理競賽，今年是11月1、2日在釜山舉行，有12個國家和地區的數百名選手參加，台灣隊有125名。4日晚上，文彩燕開心帶著第一名金牌和獎狀搭機返台，彰化市精誠中學icook美食學生社團在校園張貼紅榜，慶賀指導老師抱金凱旋。

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奪得國際3D果雕金牌後許了什麼心願？「我準備在網路開台，除教授3D果雕技藝，也有港、越式烘焙及糕點教學。」住彰化市的文彩燕說，她還要尋找適當地點開辦工作室推廣3D果雕和烘焙教學，讓中年失業、更生人學得一技之長可以創業自立，也計畫出一本3D藝術果雕和教學的書，版稅和利潤都會全部捐給弱勢團體。

文彩燕現年43歲，7歲開始菜素，是信仰觀世音菩薩的虔誠佛教徒；17年前從越南胡志明市鄉下嫁到台灣，家庭幸福美滿，近兩年她走進很多學校和社區，免費傳授3D果雕技藝，「3D果雕文老師」在中部是很搶手的志工講師，授課行程排滿滿，雖然很忙，她樂在其中，她說，看到很多人學會3D果雕技藝，是她最開心的事。

「果凍是越南人日常生活中的甜點，有很多手藝很厲害的師傅，我從小就喜歡做餅乾、甜點，長大後到處拜師，沒想到會成為我在台灣發展的技藝。」她說，除了立體藝術果凍，星空棒棒糖也是在社區學校很受歡迎的技藝。

從柬埔寨嫁到彰化縣的國民黨不分區立委林麗蟬說，文彩燕是一名很有愛心又熱心的新住民媽媽，經常主動出錢出力參與新住民活動，即使人忙無法到，親手製作的3D果雕和星星棒棒一定到，文彩燕的獲得國際競賽金牌，證明沒有什麼不可能，只要努力，願望都能實現。

林麗蟬說，目前台灣有54萬多個新住民家庭，彰化縣有2萬多，很多新住民媽媽開小吃店賺錢養家，想進一步創業，卻不知如何開始，她爭取2年多，最近行政院同意在「新住民發展基金」提撥300萬元，試辦「創業陪伴機制」計畫，正在台灣北中南東舉辦座談會，蒐集新住民的想法和需求，明年正式推動。