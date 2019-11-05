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12強Live／波多黎各前三局9上9下 中華三局2:0領先

國台辦「26條」體育統戰，然後呢？

伊登本周來台 順澤宮還願、田中馬領跑還要做料理

2019-11-05 19:46聯合報 記者林敬家／即時報導

挪威三鐵選手伊登讓彰化「埔鹽順澤宮」的宮廟帽成為揚名國際的冠軍帽，在彰化縣政府熱情邀請下，縣府今天公布艾登本周抵台的3天行程，他預計11月9日抵達台灣就直奔埔鹽鄉順澤宮還願，接下來參加田中馬拉松領跑外，也將與縣長王惠美一起展開料理秀，行銷彰化優質農特產品。

23歲挪威選手伊登（Gustav Iden）因在日本撿到彰化縣埔鹽鄉順澤宮的帽子，今年9月戴著這頂帽子參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，順利奪冠，更在自己IG寫下「我真的好愛台灣」，在台灣引起一股順澤宮「冠軍幸運帽」風潮。

彰化縣府團隊也到伊登的臉書和IG留言邀請他到彰化參加今年彰化馬拉松嘉年華，伊登原先打算明年結束東京奧運後，在回挪威的路上能到順澤宮參訪，但在縣府極力邀請下，終於讓伊登點頭近日來台，預計3天包含來回機票、住宿和接待等活動費用，總計近百萬元。

伊登將在11月9日下午先到順澤宮，廟方將安排表演迎賓，並引導他相關科儀，以助他東京奧運賽事也能順利，伊登也將首度公開致詞，並在現場設置的大型冠軍帽簽名留下紀念。

11月10日伊登一早到田中馬拉松起跑點，與王惠美一起領跑，體驗「最有人情味」的賽道熱情，11月11日早上則會到縣府中庭參加「彰化羊肉節暨乳牛節」記者會，與縣長一起秀廚藝，將以在地食材製作鄉村豬肉堡、爆炒松阪豬，一起推廣優質肉品、乳製品。

挪威三鐵選手伊登本周將抵達彰化。圖／翻攝自Gustav_iden IG
挪威三鐵選手伊登本周將抵達彰化。圖／翻攝自Gustav_iden IG
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挪威三鐵選手伊登本周將抵達彰化，行程出爐。記者林敬家／翻攝
挪威三鐵選手伊登本周將抵達彰化，行程出爐。記者林敬家／翻攝
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東京奧運挪威

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