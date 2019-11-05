伊登本周來台 順澤宮還願、田中馬領跑還要做料理

2019-11-05 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



挪威三鐵選手伊登讓彰化「埔鹽順澤宮」的宮廟帽成為揚名國際的冠軍帽，在彰化縣政府熱情邀請下，縣府今天公布艾登本周抵台的3天行程，他預計11月9日抵達台灣就直奔埔鹽鄉順澤宮還願，接下來參加田中馬拉松領跑外，也將與縣長王惠美一起展開料理秀，行銷彰化優質農特產品。

23歲挪威選手伊登（Gustav Iden）因在日本撿到彰化縣埔鹽鄉順澤宮的帽子，今年9月戴著這頂帽子參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，順利奪冠，更在自己IG寫下「我真的好愛台灣」，在台灣引起一股順澤宮「冠軍幸運帽」風潮。

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彰化縣府團隊也到伊登的臉書和IG留言邀請他到彰化參加今年彰化馬拉松嘉年華，伊登原先打算明年結束東京奧運後，在回挪威的路上能到順澤宮參訪，但在縣府極力邀請下，終於讓伊登點頭近日來台，預計3天包含來回機票、住宿和接待等活動費用，總計近百萬元。

伊登將在11月9日下午先到順澤宮，廟方將安排表演迎賓，並引導他相關科儀，以助他東京奧運賽事也能順利，伊登也將首度公開致詞，並在現場設置的大型冠軍帽簽名留下紀念。