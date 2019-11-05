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高中畢業生車禍癱床近30年 父母賣工廠別墅咬牙照顧

2019-11-05 18:13聯合報 記者林敬家／即時報導

46歲施姓男子高中畢業那年因車禍變成植物人，父母為照顧他幾乎散盡家財，賣掉工廠、別墅，全心照顧兒子，但施男多年來卻不曾好好洗過澡，創世基金會這3年來到彰化駐點服務，協助讓施男泡澡，父母感受到兒子放鬆舒服、睡得好，心理舒坦不少。

施男是家中長子，19歲時等當兵，當時會幫家中家具工廠送貨，也有穩定交往的女友，卻在騎機車路途中被車輛撞上，當場沒有呼吸心跳，經搶救並多次開刀，雖救回一命卻長期臥病在床，讓家人相當傷痛。

68歲施父說，照顧兒子兼顧工作生活壓力相當大，最後賣掉工廠、別墅、古厝，搬回溪湖老家，雖然請過看護但因不適應，照顧責任仍落在妻子身上，媳婦也很貼心分擔辛勞，夫妻倆晚上睡在兒子病床旁，一有異狀就立刻聽他是否還有呼吸心跳，過得心驚膽顫。

一家人咬牙苦撐近30年，但施父施母長期勞累下，身體也漸不堪負荷，兒子四肢僵硬、無法動彈，平時以擦澡讓他維持乾淨，施母說，創世基金會彰化分會找到他們，指導他們幫兒子泡澡，兒子第一次洗澡時感受到他的滿足，自己心裡也相當激動，現在每月也至少一次有護理人員和義工到家協助，減輕不少負擔。

創世斗六分院長張曉蓉說，泡澡能讓植物人的皮膚、毛細孔擴張、肢體關節肌肉能放鬆，就算家裡不是電動病床，板床、彈簧床甚至地板上都可以原床泡澡，但仍有許多植物人家庭不知道有這樣的資源，身心負擔沉重。

創世在彰化地區3年，目前服務85個植物人家庭，免費提供護理照護與原床泡澡服務，社區服務員張靜宜表示，服務個案從8個月大到90多歲都有，也越來越多高齡照顧高齡的案例，急需外界支援，鼓勵大眾響應「有愛即時通」活動，每月捐款600元，幫助更多植物人家庭。

創世基金會彰化分今天幫施男原床泡澡。記者林敬家／攝影
創世基金會彰化分今天幫施男原床泡澡。記者林敬家／攝影
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創世基金會彰化分今天幫施男原床泡澡。記者林敬家／攝影
創世基金會彰化分今天幫施男原床泡澡。記者林敬家／攝影
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植物人義工斗六

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