高中畢業生車禍癱床近30年 父母賣工廠別墅咬牙照顧

2019-11-05 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



46歲施姓男子高中畢業那年因車禍變成植物人，父母為照顧他幾乎散盡家財，賣掉工廠、別墅，全心照顧兒子，但施男多年來卻不曾好好洗過澡，創世基金會這3年來到彰化駐點服務，協助讓施男泡澡，父母感受到兒子放鬆舒服、睡得好，心理舒坦不少。

施男是家中長子，19歲時等當兵，當時會幫家中家具工廠送貨，也有穩定交往的女友，卻在騎機車路途中被車輛撞上，當場沒有呼吸心跳，經搶救並多次開刀，雖救回一命卻長期臥病在床，讓家人相當傷痛。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

68歲施父說，照顧兒子兼顧工作生活壓力相當大，最後賣掉工廠、別墅、古厝，搬回溪湖老家，雖然請過看護但因不適應，照顧責任仍落在妻子身上，媳婦也很貼心分擔辛勞，夫妻倆晚上睡在兒子病床旁，一有異狀就立刻聽他是否還有呼吸心跳，過得心驚膽顫。

一家人咬牙苦撐近30年，但施父施母長期勞累下，身體也漸不堪負荷，兒子四肢僵硬、無法動彈，平時以擦澡讓他維持乾淨，施母說，創世基金會彰化分會找到他們，指導他們幫兒子泡澡，兒子第一次洗澡時感受到他的滿足，自己心裡也相當激動，現在每月也至少一次有護理人員和義工到家協助，減輕不少負擔。

創世斗六分院長張曉蓉說，泡澡能讓植物人的皮膚、毛細孔擴張、肢體關節肌肉能放鬆，就算家裡不是電動病床，板床、彈簧床甚至地板上都可以原床泡澡，但仍有許多植物人家庭不知道有這樣的資源，身心負擔沉重。