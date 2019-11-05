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田中馬拉松周末2天交通管制 主辦呼籲民眾早點出門

2019-11-05 17:20聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

台灣米倉田中馬拉松即將在本周末展開，田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，主辦單位預估從9日中午過後就會有大量的選手和眷屬進入田中馬拉松活動主會場周邊，加上當天下午還有「米寶親子遊趣路跑」，沿線也會有加油團，因此在路跑沿線就會有交通管制。

隔天10日田中馬拉松正式比賽時，賽道上將會有1萬6千5百名跑者，因此從上午4點半開始，田中鎮內的道路就會開始進行交通管制，主辦方將會引導車輛停放在田中彰化高鐵站周邊的停車場，且會有10輛接駁車往返彰化高鐵站和田中馬會場。

鄭宗政特別提醒，因為這兩天田中鎮有許多路段進行交通管制，交通上難免不如以往順暢或便利，因此若打算搭乘一大早的高鐵或台鐵參加路跑的跑者，為了安全和心情，請盡量早點出發，以免來不及趕上開跑，也希望參與的民眾都能跑出健康、跑得開心。

台灣米倉田中馬拉松本周末登場，這兩天田中鎮內多路段將進行交通管制。記者凌筠婷／攝...
台灣米倉田中馬拉松本周末登場，這兩天田中鎮內多路段將進行交通管制。記者凌筠婷／攝影
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馬拉松高鐵路跑

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