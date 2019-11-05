地方親子館市長換人就取消？藍議員：林佳龍做不到怪盧

2019-11-05 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市議會今天進行民政業務質詢，市議員黃馨慧丶張廖乃綸表示，前市府亂開選舉支票要在水湳建親子館，但土地太貴無法取得，去年10月中央核准撤案，導致西屯至今仍無親子館。但最近地方傳出「市長換人丶政策轉彎」。2人要求社會局應該説清楚，是林佳龍做不到，不要怪在盧秀燕頭上！

黃馨慧說，去年3月前市府選定水湳智慧城宣布蓋親子館，爭取前瞻計畫補助3000萬元、預計109年完工。結果去年10月全案撤回申請補助，社會局也證實中央已收回補助，讓市民空歡喜一場。

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黃馨慧表示，檢視市府社會局親子館「雙倍增」計畫中並無西屯區，希望能盡速納入計畫並會勘選定地點。