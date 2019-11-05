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F1賽車變成庶民賽車？專家建議從基礎賽車玩起

2019-11-05 17:11聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜曾拋出在彰化發展賽車運動，彰化縣長王惠美競選時，也有類似政見，賽車今天成了民進黨議員質詢話題，王惠美表示，會先舉辦賽事活動，讓民眾了解賽車概念，對賽車很有概念的議長謝典林建議，F1賽車屬於先進科技，建議朝卡丁車、拉力賽等基礎賽入門，同樣可以吸引民眾。

韓國瑜提出發展賽車，曾引起不少爭議，但9月1日到彰化縣，由縣長王惠美、議長謝典林、立委參選人張瀚天等人陪同參觀製作鋼圈、避震器的柏釧公司，聽取董事長黃錦章親也是業餘賽車手的簡報與建議後，認為彰化是全台灣、全世界汽車零件供應最完善的供應圈，各種汽車零件在彰化很容易找，因此，發展庶民賽車的可行性非常高。

彰化發展賽車一時成為話題，今天在縣政總質詢時，也成為民進黨縣議員賴清美、尤瑞春的關切，並詢問縣長王惠美的看法，王惠美說，彰化縣有非常多的汽車相關產業，樂見這麼樣的政策如果能落實的話，對彰化縣整體的產業會有很大的幫助，如果中央支持的話，地方絕對全力支持。

王惠美說，因賽車牽涉產業及用地取得等相關問題，將先朝舉辦賽事開始，讓民眾對賽車運動有概念，才能帶動觀光人潮。

主持議事的議長謝典林對賽車問題認識很深入，他說Ｆ１賽車建置花費很多錢，然後效益有些時候不太好，柏釧企業股份有限公司老闆黃錦章是業餘的賽車手，曾表示，發展F1或F3賽車要發很多錢，要吸引汽車大廠進駐，技術門檻也高，而且舉辦時要封路長達一個月，會有實際困難，而且比較適合在都會區，像新加坡及上海就發展很成功，但在韓國首爾就是失敗的例子。

謝典林說，彰化F1或F3賽車屬於先進科技，要花很多錢，不如先在彰濱車輛中心旁一塊用地，發展比如卡丁車、拉力賽、房車改裝賽、甩尾賽等這種入門檻較低的基礎賽車，也較能吸引民眾參與，對於產業也有較好的對接，畢竟彰化的汽車工業沒有那麼的高階，將來成熟後，再朝超跑、高級房車發展。

財團法人彰濱車輛測試中心每年都舉辦環保車大賽，都擁有舉辦賽車的經驗，隨著賽車話是...
財團法人彰濱車輛測試中心每年都舉辦環保車大賽，都擁有舉辦賽車的經驗，隨著賽車話是發燒，中心周邊深具發展賽車的潛力。 本報資料照片
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財團法人彰濱車輛測試中心每年都舉辦環保車大賽，都擁有舉辦賽車的經驗，隨著賽車話是...
財團法人彰濱車輛測試中心每年都舉辦環保車大賽，都擁有舉辦賽車的經驗，隨著賽車話是發燒，中心周邊深具發展賽車的潛力。 本報資料照片
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王惠美韓國瑜

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