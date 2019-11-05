東海火化場飄噁心油煙 議員：不改善就遷場
2019-11-05 16:48
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
台中市東海火化場空氣汙染嚴重，附近居民丶東海大學師生逾數萬人，飽受空汙之苦。市議員陳淑華要求市府「火化場零排放、做不到就搬遷。」
民政局表示，台中市東海火化場部分火化爐及空氣汙染防治設備已老舊，超過使用年限，台中市政府計畫自109年至111年間，逐年編列經費汰換火化爐及空汙防治等設備，進一步提升火化場品質。
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議員陳淑華、謝明源、邱素貞丶陳成添今在議會民政業務質詢時指出，火化場附近居民不斷陳情別的地方空汙是pm2.5、是灰塵，火化場附近住家灰塵摸起來黑黑的、油油的，排黑帶著異味。
這個區塊是人口非常稠密的地區，就連市府都把社會住宅要搬到火化場附近。陳淑華說，民眾反映想到就覺得快崩潰，無法接受。
陳淑華說，前市長胡志強任內，火化場曾封爐並說要換爐，長期以來當地人只陳情、沒抗爭。她表示，市政府過去的監測結果，排放數度超標，嚴重的戴奧辛排放，還曾被環保局開罰，每年每年都編錢說要設備改善 、更新，但沒兩年又破功又超標。
民政局表示，東海火化場有6套設備，每年監測兩套；陳淑華痛批火化場的爐子改改換換，就像是拼裝爐，拼裝爐還不是每年每具監測，其他的4套設備就沒監測，這樣的監測簡直在欺騙市民！
陳淑華強烈要求市府，火化場要做到零排放，以現在的技術，零排放並不是做不到；如果做不到零排放，火化場就搬離人口稠密的區塊。
民政局表示，市府計畫自109年至111年間，逐年編列經費汰換火化爐及空汙防治等設備，其中，109年編列3923萬元，預計可汰換2個火化爐及1套空汙防制設備。市府生命禮儀管理處每年也皆有辦理空氣汙染源定期自我檢測，並配合環保局不定期抽測，以維持廢氣排放均低於標準值。
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