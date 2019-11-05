東海火化場飄噁心油煙 議員：不改善就遷場

2019-11-05 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市東海火化場空氣汙染嚴重，附近居民丶東海大學師生逾數萬人，飽受空汙之苦。市議員陳淑華要求市府「火化場零排放、做不到就搬遷。」

民政局表示，台中市東海火化場部分火化爐及空氣汙染防治設備已老舊，超過使用年限，台中市政府計畫自109年至111年間，逐年編列經費汰換火化爐及空汙防治等設備，進一步提升火化場品質。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

議員陳淑華、謝明源、邱素貞丶陳成添今在議會民政業務質詢時指出，火化場附近居民不斷陳情別的地方空汙是pm2.5、是灰塵，火化場附近住家灰塵摸起來黑黑的、油油的，排黑帶著異味。

這個區塊是人口非常稠密的地區，就連市府都把社會住宅要搬到火化場附近。陳淑華說，民眾反映想到就覺得快崩潰，無法接受。

陳淑華說，前市長胡志強任內，火化場曾封爐並說要換爐，長期以來當地人只陳情、沒抗爭。她表示，市政府過去的監測結果，排放數度超標，嚴重的戴奧辛排放，還曾被環保局開罰，每年每年都編錢說要設備改善 、更新，但沒兩年又破功又超標。

民政局表示，東海火化場有6套設備，每年監測兩套；陳淑華痛批火化場的爐子改改換換，就像是拼裝爐，拼裝爐還不是每年每具監測，其他的4套設備就沒監測，這樣的監測簡直在欺騙市民！

陳淑華強烈要求市府，火化場要做到零排放，以現在的技術，零排放並不是做不到；如果做不到零排放，火化場就搬離人口稠密的區塊。