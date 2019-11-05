進度超前！埔里愛村橋重建提前完工開放通行
2019-11-05 16:41
聯合報 記者賴香珊
／南投即時報導
南投縣埔里鎮愛村橋前年因602洪災被沖毀，經中央核定重建，原訂今年11月底完工，但因進度超前，工程提前完竣，昨天開放通行，愛蘭、南村、鐵山、房里等4里交通安全性提升，往返時間也大幅減少，縣府將於7日舉行通車典禮。
縣府工務處指出，愛村橋在921地震時受損曾部分改建，前年又被602洪災沖毀一座橋面和引道，時任行政院長林全會勘指示，全部拆除重建，而為配合南港溪河川治理工程將河道加寬、堤防加高，愛村橋面也跟著提升增高到逾300公尺。
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愛蘭里長陳文富說，愛村橋是愛蘭、南村、鐵山、房里等4里對外重要橋梁，毀損後交通受阻，想去市區少說多花20分鐘，後施作涵管便道、鋼構便橋，雖不用繞道，但安全不夠，多虧中央和地方政府合作促成重建，里民才有平安回家的路。
工務處長陳錫梧則說，愛村橋工程原訂11月底完工，但因協議價購徵收引道土地順利、工程進度超前等因素，而提前完工快1個月，目前已開放通行，預計7日辦通車典禮，而先前在溪床上施作的鋼構便橋則功成身退，而由包商進行拆除。
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