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12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

方文琳為弟弟而跑 帶劇組藝人挑戰田中馬

2019-11-05 16:34聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

「台灣米倉田中馬拉松」這周末即將登場，今年的田中馬星光熠熠，除了有世界三鐵冠軍艾登將會領跑之外，還有「社頭女兒」藝人方文琳也帶著八點檔劇組演包括米可白、劉至翰、孫淑媚等知名藝人挑戰田中馬，方文琳表示，這次是她的全馬初體驗，為了實現對於弟弟的承諾，雖然練跑很累，也會擔心自己的實力，但她一定會盡力完成。

台灣米倉田中馬拉松至今已經邁入第八屆，今年首度與「風潮音樂」合作，策畫「台灣心田中馬拉松音樂節」，在比賽前一天就會有西非擊鼓樂團在田中火車站前迎賓表演，選手之夜則有「聲動樂團」和「神棍樂團」演出，不但在起跑點前會有音樂舞台，賽道上也設置兩處音樂補給站，將以音樂來鼓舞跑者完成比賽。田中馬拉松總幹事鄭宗政說，風潮音樂很支持台灣本土文化，而音樂更能在比賽中帶來鼓舞能量，能讓跑者放鬆心情，同時也有更多動力堅持完賽。

而這次田中馬拉松更是邀來方文琳擔任活動代言人，去年她首次挑戰半馬，今年為了完成對弟弟的承諾，首度挑戰全馬，她還特別號召明年將上檔的八點檔連續劇「生生世世」演員一同共襄盛舉，她笑說，因為她的號召，平常很少運動的藝人都開始認真練跑，雖然不是每個人都挑戰全馬，「但至少這是一個好的開始，讓大家都知道運動的好處」，雖然她現在認為自己的極限是20公里，但她也相信只要上了賽道，鄉親們的加油鼓勵聲，會加深她的意志力，一定會完成全馬挑戰。另外藝人任賢齊也在記者會時現身，表示雖然因為演唱會無法參與田中馬，但他很支持田中馬拉松，也認為這樣健康的活動讓更多人看見田中。

田中馬拉松今年首度和風潮音樂合作，將從賽前到賽中都有音樂表演鼓舞民眾和跑者。記者...
田中馬拉松今年首度和風潮音樂合作，將從賽前到賽中都有音樂表演鼓舞民眾和跑者。記者凌筠婷／攝影
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藝人方文琳（左）再次擔任田中馬活動代言人，任賢齊（右）也現身記者會。記者凌筠婷／...
藝人方文琳（左）再次擔任田中馬活動代言人，任賢齊（右）也現身記者會。記者凌筠婷／攝影
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藝人方文琳（左）為了完成對弟弟的承諾，將初馬挑戰獻給田中馬拉松。記者凌筠婷／攝影
藝人方文琳（左）為了完成對弟弟的承諾，將初馬挑戰獻給田中馬拉松。記者凌筠婷／攝影
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田中馬拉松邀請贊助廠商參與記者會，今年捐贈20萬元報名費給彰化家扶中心。記者凌筠...
田中馬拉松邀請贊助廠商參與記者會，今年捐贈20萬元報名費給彰化家扶中心。記者凌筠婷／攝影
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藝人方文琳（左4）、任賢齊（中）現身田中馬記者會，支持田中馬拉松活動。記者凌筠婷...
藝人方文琳（左4）、任賢齊（中）現身田中馬記者會，支持田中馬拉松活動。記者凌筠婷／攝影
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馬拉松樂團西非

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