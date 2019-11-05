方文琳為弟弟而跑 帶劇組藝人挑戰田中馬

2019-11-05 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ／彰化即時報導



「台灣米倉田中馬拉松」這周末即將登場，今年的田中馬星光熠熠，除了有世界三鐵冠軍艾登將會領跑之外，還有「社頭女兒」藝人方文琳也帶著八點檔劇組演包括米可白、劉至翰、孫淑媚等知名藝人挑戰田中馬，方文琳表示，這次是她的全馬初體驗，為了實現對於弟弟的承諾，雖然練跑很累，也會擔心自己的實力，但她一定會盡力完成。

台灣米倉田中馬拉松至今已經邁入第八屆，今年首度與「風潮音樂」合作，策畫「台灣心田中馬拉松音樂節」，在比賽前一天就會有西非擊鼓樂團在田中火車站前迎賓表演，選手之夜則有「聲動樂團」和「神棍樂團」演出，不但在起跑點前會有音樂舞台，賽道上也設置兩處音樂補給站，將以音樂來鼓舞跑者完成比賽。田中馬拉松總幹事鄭宗政說，風潮音樂很支持台灣本土文化，而音樂更能在比賽中帶來鼓舞能量，能讓跑者放鬆心情，同時也有更多動力堅持完賽。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！