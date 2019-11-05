方文琳為弟弟而跑 帶劇組藝人挑戰田中馬
2019-11-05 16:34
聯合報 記者凌筠婷
／彰化即時報導
「台灣米倉田中馬拉松」這周末即將登場，今年的田中馬星光熠熠，除了有世界三鐵冠軍艾登將會領跑之外，還有「社頭女兒」藝人方文琳也帶著八點檔劇組演包括米可白、劉至翰、孫淑媚等知名藝人挑戰田中馬，方文琳表示，這次是她的全馬初體驗，為了實現對於弟弟的承諾，雖然練跑很累，也會擔心自己的實力，但她一定會盡力完成。
台灣米倉田中馬拉松至今已經邁入第八屆，今年首度與「風潮音樂」合作，策畫「台灣心田中馬拉松音樂節」，在比賽前一天就會有西非擊鼓樂團在田中火車站前迎賓表演，選手之夜則有「聲動樂團」和「神棍樂團」演出，不但在起跑點前會有音樂舞台，賽道上也設置兩處音樂補給站，將以音樂來鼓舞跑者完成比賽。田中馬拉松總幹事鄭宗政說，風潮音樂很支持台灣本土文化，而音樂更能在比賽中帶來鼓舞能量，能讓跑者放鬆心情，同時也有更多動力堅持完賽。
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而這次田中馬拉松更是邀來方文琳擔任活動代言人，去年她首次挑戰半馬，今年為了完成對弟弟的承諾，首度挑戰全馬，她還特別號召明年將上檔的八點檔連續劇「生生世世」演員一同共襄盛舉，她笑說，因為她的號召，平常很少運動的藝人都開始認真練跑，雖然不是每個人都挑戰全馬，「但至少這是一個好的開始，讓大家都知道運動的好處」，雖然她現在認為自己的極限是20公里，但她也相信只要上了賽道，鄉親們的加油鼓勵聲，會加深她的意志力，一定會完成全馬挑戰。另外藝人任賢齊也在記者會時現身，表示雖然因為演唱會無法參與田中馬，但他很支持田中馬拉松，也認為這樣健康的活動讓更多人看見田中。
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