台中74公頃墓地大遷葬 議員：釋出土地可變黃金
2019-11-05 16:00
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
全台中市有175座公墓、超過40萬門墳墓，議員張瀞分說，根據台中市政府民政局統計，去年台中市將近98%的往生者都以火化方式處理後事，她認為公墓遷葬作業刻不容緩，可以釋出大量可用土地。
民政局長吳世瑋則承諾，公墓遷葬作業會加速推動。
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全市使用中公墓區的有92座、全部禁葬76座、部分禁葬7座。張瀞分說，目前台中市執行查估及公告遷葬作業的公墓有25座，面積超過22萬坪，面積創歷年之最，查估出來的公墓數超過1萬1500門，另外還有６處公墓還在查估中。
她表示，台中市政府積極推動公墓遷葬，可望釋出74公傾土地，將來不但可以開闢公園綠地，還可以興建活動中心、運動場館、學校等，讓土地有效利用，也大幅改善市容景觀。
張瀞分舉例，過去她擔任豐原市長時完成3處公墓遷葬，前市長胡志強積極配合改建為社會住宅、果菜批發市場、公老坪公園綠地等，公墓也可以變黃金。
張瀞分還說，生命禮儀管理處整年度歲入預算數達4億1000多萬，其中，有關禮堂、禮廳、火化、小靈堂、墓地、納骨堂、納骨櫃等等使用規費的收入占了絕大部分，這些錢應該專款專用，改善殯葬設施。
另公墓遷葬，家屬必須繳交墳墓廢棄物清運保證金5000元，很多民眾反映這筆錢收得不合理，她也多次要求取消。民政局長吳世瑋則承諾，這項收費未來一定會取消。
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