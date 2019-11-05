親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

新社花海預估吸引300萬人次 江啟臣：帶來逾20億產值

2019-11-05 15:33聯合報 記者陳秋雲／即時報導

2019台中新社花海節11月9日開幕，立法委員江啟臣邀集農委會、台中市政府觀光旅遊局等單位實地了解準備情形、交通接駁規劃，中央與地方交流。今年參觀人次預估可達300萬人次丶可帶來20至30億元的觀光收益。

台中新社花海邁入第14屆，是中台灣一年一度的休閒農業盛事，成為國內外知名的活動。

立委江啟臣表示，他擔任立委以來，連續8年在花海開幕前辦理考察，協助地方政府及中央部會進行最後階段的溝通與交流。

江啟臣提到，今年台中花毯節結合法國知名文學人物「小王子」佈置，新社花海包括花海本身、花毯節、中台灣農博及交通接駁安排，總經費未超過1億元，但估計可帶來300萬人次、20至30億元的觀光收益，對地方的經濟與發展都有很大的助益。

今年新社花海節是暌違3年將「新社花海」、「台中國際花毯節」、「中台灣農業博覽會」聯合舉辦，規模超越往年，讓民眾體驗休閒農業類型更廣闊。

江啟臣表示，今年預期將吸引更多民眾前來，交通安排尤為重要，如何幫助賞花民眾順利接駁、停車，同時維持當地居民的交通順暢，必須做好萬全的準備。

新社花海11/9開幕，立委江啟臣（中）安排中央與地方交流。圖／江啟臣提供
新社花海11/9開幕，立委江啟臣（中）安排中央與地方交流。圖／江啟臣提供
分享

江啟臣花海節

相關新聞

東海火化場飄噁心油煙 議員：不改善就遷場

2019-11-05 16:48

進度超前！埔里愛村橋重建提前完工開放通行

2019-11-05 16:41

方文琳為弟弟而跑 帶劇組藝人挑戰田中馬

2019-11-05 16:34

台中廣告物新規範 住宅區10層樓屋頂才准設電視牆

2019-11-05 15:19

農委會推台中梧棲漁港改造 濱海藝術廣場動土

2019-11-05 14:50

議員指直接民主論壇擺爛 台中市府：尊重興大與主辦方

2019-11-05 14:20

中市12單位向身障採購未達標 社會局長：依法懲處

2019-11-05 13:35

小英姊妹會暨新住民姊妹會 9日動員千人溪湖大會師

2019-11-05 13:18

一例一休「與惡的距離」 王惠美：欠缺彈性造成三輸

2019-11-05 11:52

石棹出茶王 茶農二代回流復甦當地茶產業

2019-11-05 07:34

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

托嬰中心違規解約 台中議員：連累家長

2019-11-05 00:06

八卦山旱灌後天說明會 農民喊：別再做半套

2019-11-05 00:02

台中戶所代辦護照 議員：把公務員變送件小弟

2019-11-04 23:56

挑戰人生下半場／程原祥柬埔寨幫窮人蓋屋 汗水換得快樂

2019-11-04 23:46

確保外送員權益 台中擬立法納管

2019-11-04 23:34

台電允不排汙 等處理場完成再排

2019-11-04 23:29

中火減煤 台電：中部發電已不夠用

2019-11-04 23:27

小心流感上身 公費抗病毒藥劑免快篩早用防範蔓延

2019-11-04 23:19

95年前彰女學生就登玉山 百年校慶再來一次攻頂成功

2019-11-04 19:26

立委考察 江啟臣請命規畫豐原醫院為「準醫學中心」

2019-11-04 17:41

運動也要顧環保 台水將在田中馬設8座直飲台

2019-11-04 17:10

台中生育補助六都倒數 議員：不如里港、俄羅斯

2019-11-04 16:25

藍營議員批公器私用 魏明谷：栽贓抹黑

2019-11-04 13:01

金牌農村大有社區盼青年返鄉 德國杜羅特村有同樣的痛

2019-11-04 11:02

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

公務員可代辦護照？ 台中議員質疑戶籍員變送件小弟

2019-11-04 15:10

準公共托育問題叢生 中市議員：業者違規懲罰家長？

2019-11-04 15:09
看更多

熱門文章

網友分享黑絲襪美女 竟讓正妹議員嚇一跳

2019-11-05 07:40

影／涉性騷學姐劉嘉仁請辭獲准 再爆市府內鬥疑雲

2019-11-04 18:17

環狀線串連7條捷運 打通新北任督二脈

2019-11-05 00:35

八德大溪華勛出入北捷便利 立委交通成績單庶民有感

2019-11-04 21:47

嘉市因應鐵路高架化 都市先期規畫出爐了

2019-11-04 17:01

影／因車結緣 新郎官出動6輛遊覽車把她娶回家

2019-11-05 13:22

雪山翠池及周邊 爆出遭排遺轟炸

2019-11-04 23:32

高雄水蓮進軍日本市場 大啖驚呼「喔依細」

2019-11-04 17:37

接獲情資花蓮有大咖參選 國民黨呼籲藍軍團結贏勝選

2019-11-04 17:33

這個社區靠客家粄產業升級 1年吸客萬人

2019-11-05 11:33

北市公車停靠區科技執法 民怨違停還在

2019-11-04 17:44

搭車更有趣！捷運站出現士兵跟夜鶯 民眾打卡紀念

2019-11-05 15:06

中火減煤 台電：中部發電已不夠用

2019-11-04 23:27

影／趕工吊離斷橋最後一夜！ 蘇澳人內心只有感謝

2019-11-05 02:02

蘇治芬推動5G時尚農業 第一波智慧無人飛機起飛

2019-11-04 18:12

大龍市場像超市今試營運 學者：傳統味還在

2019-11-05 13:20

一例一休「與惡的距離」 王惠美：欠缺彈性造成三輸

2019-11-05 11:52

過分！高屏舊鐵橋黃花海美翻 民眾拍照「失控」踩花

2019-11-04 15:42

95年前彰女學生就登玉山 百年校慶再來一次攻頂成功

2019-11-04 19:26

墾丁森林遊樂區小整修 門票半價好康至明年秋天

2019-11-05 09:08

被抹黑議會4年零提案 桃園立委參選人萬美玲告加重誹謗

2019-11-04 22:26

石棹出茶王 茶農二代回流復甦當地茶產業

2019-11-05 07:34

全國唯一！公園裡的急重症醫院 高榮屏東分院動土

2019-11-05 11:12

她酗酒十幾年差點喝到掛 今成戒酒達人身體好家庭和樂

2019-11-04 22:59

不滿大巨蛋光害遲未解決 家長痛批北市府敷衍

2019-11-05 13:39

台南市戶外轉播12強棒球賽 黃偉哲邀球迷進場

2019-11-04 17:08

人山人海的西門町魅力在哪？網曝兩大樂趣

2019-11-05 13:57

影／300多隻貓狗將無家可住 流浪動物救援協會恐破產

2019-11-04 20:59

環狀線板橋站 美如「七彩寶盒」

2019-11-05 00:39

被市長耽誤的導演？ 李永萍：侯友宜拍定裝照很專業

2019-11-04 20:38

經費拮据屏東長治鄉推水果月曆 盼拉高路燈認養率

2019-11-04 19:26

環狀線列車打造金黃遊龍 5彩繪列車穿梭新北

2019-11-05 15:08

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

韓國瑜買獼猴桃充當奇異果？ 柯文哲誇：有生意頭腦

2019-11-05 16:33

影／高雄「隱藏版」紫蝶祕境 就在六龜中興里

2019-11-05 07:34

新莊國家電影中心2021年完工 有影廳還有屋頂賞景花園

2019-11-04 20:05

立委廖國棟力爭 台糖花東117公頃地原民優先用

2019-11-05 11:19

行的正義 偏遠地區公車路線不應撤

2019-11-04 22:58

小心流感上身 公費抗病毒藥劑免快篩早用防範蔓延

2019-11-04 23:19

一德夜市就地合法？葉匡時：要取得居民同意

2019-11-05 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top