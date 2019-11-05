新社花海預估吸引300萬人次 江啟臣：帶來逾20億產值
2019-11-05 15:33
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
2019台中新社花海節11月9日開幕，立法委員江啟臣邀集農委會、台中市政府觀光旅遊局等單位實地了解準備情形、交通接駁規劃，中央與地方交流。今年參觀人次預估可達300萬人次丶可帶來20至30億元的觀光收益。
台中新社花海邁入第14屆，是中台灣一年一度的休閒農業盛事，成為國內外知名的活動。
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立委江啟臣表示，他擔任立委以來，連續8年在花海開幕前辦理考察，協助地方政府及中央部會進行最後階段的溝通與交流。
江啟臣提到，今年台中花毯節結合法國知名文學人物「小王子」佈置，新社花海包括花海本身、花毯節、中台灣農博及交通接駁安排，總經費未超過1億元，但估計可帶來300萬人次、20至30億元的觀光收益，對地方的經濟與發展都有很大的助益。
今年新社花海節是暌違3年將「新社花海」、「台中國際花毯節」、「中台灣農業博覽會」聯合舉辦，規模超越往年，讓民眾體驗休閒農業類型更廣闊。
江啟臣表示，今年預期將吸引更多民眾前來，交通安排尤為重要，如何幫助賞花民眾順利接駁、停車，同時維持當地居民的交通順暢，必須做好萬全的準備。
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