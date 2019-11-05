議員指直接民主論壇擺爛 台中市府：尊重興大與主辦方
2019-11-05 14:20
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
台中市議會今天進行民政委員會業務質詢，市議員黃守達指出，10月初剛結束的「現代直接民主全球論壇」邀請64國、200多位的專家學者參與，耗資500多萬，他認為市府草率舉辦丶荒腔走板。與會的團體與學者怨言不斷「根本丟臉丟到國際。」
研考會主委吳皇昇表示，全球現代直接民主論壇是由現代直接民主聯盟主席考夫曼丶中興大學法政學院院長蔡東杰丶台中市政府研考會聯合主辦，議程、形式、參與名單、表現方式都尊重現代民主聯盟組織和中興大學的想法及安排，以表尊重。
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黃守達表示，這個論壇是前市長林佳龍爭取，10月2日至5日在中興大學舉辦，3場大型座談、近40場次平行論壇，編列500萬預算號稱「民主議題嘉年華」。他指宣傳擺爛，粉絲專頁僅60幾個人按讚，連議員都沒收到邀請。
吳皇昇指出，這場論壇源於去年前市長林佳龍簽訂相關MOU並直接編列預算，展現新市府團隊肯定民主的態度。市長盧秀燕也簽署民主城市聯盟大憲章，別具意義。
黃守達指出，根據直播畫面與現場照片，直接民主論壇參與者寥寥可數，諾大場地空位佔了一半以上。另台灣的NGO抱怨，主辦單位邀團體以中文發表，卻未準備同步口譯，外賓只能敗興而歸。
黃守達強調，論壇會議手冊內容非常簡略「美感零分」也沒有講者介紹，翻譯內容漏洞百出。這真的是一場國際級的盛會嗎？500萬的經費都花到哪裡去？研考會的業務報告隻字未提。
黃守達說，盧市府砍了300萬的參與式預算經費，廢除青年議會，設置的「公共政策網路參與平台」沒認真推廣，完全沒有效果。
黃守達痛批，盧市府根本不重視台中的公民參與，對直接民主的重要性也沒有概念，不重視市民的聲音。
吳皇昇說，市政府今年開始開創公民參與政策的網路平台，在各區舉辦行動市政會議，盧市長和各局處會首長可以直接與當地進行溝通，另外還有擴大區務會議、區里座談會等等，都是公民參與的多元與深化，市府將據此持續努力，讓市民可以參與及影響政府決策，達成開放政府的目標。
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