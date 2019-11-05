親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

墨西哥毒梟王朝的芬太尼轉型？毒梟版止痛藥流入美國市場

獨／台灣之光！ 高中生2手機照 雙奪攝影界奧斯卡專業獎

議員指直接民主論壇擺爛 台中市府：尊重興大與主辦方

2019-11-05 14:20聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市議會今天進行民政委員會業務質詢，市議員黃守達指出，10月初剛結束的「現代直接民主全球論壇」邀請64國、200多位的專家學者參與，耗資500多萬，他認為市府草率舉辦丶荒腔走板。與會的團體與學者怨言不斷「根本丟臉丟到國際。」

市議員黃守達批「全球直接民主論壇」荒腔走板，貽笑大方。圖/黃守達提供
市議員黃守達批「全球直接民主論壇」荒腔走板，貽笑大方。圖/黃守達提供
分享

研考會主委吳皇昇表示，全球現代直接民主論壇是由現代直接民主聯盟主席考夫曼丶中興大學法政學院院長蔡東杰丶台中市政府研考會聯合主辦，議程、形式、參與名單、表現方式都尊重現代民主聯盟組織和中興大學的想法及安排，以表尊重。

黃守達表示，這個論壇是前市長林佳龍爭取，10月2日至5日在中興大學舉辦，3場大型座談、近40場次平行論壇，編列500萬預算號稱「民主議題嘉年華」。他指宣傳擺爛，粉絲專頁僅60幾個人按讚，連議員都沒收到邀請。

吳皇昇指出，這場論壇源於去年前市長林佳龍簽訂相關MOU並直接編列預算，展現新市府團隊肯定民主的態度。市長盧秀燕也簽署民主城市聯盟大憲章，別具意義。

黃守達指出，根據直播畫面與現場照片，直接民主論壇參與者寥寥可數，諾大場地空位佔了一半以上。另台灣的NGO抱怨，主辦單位邀團體以中文發表，卻未準備同步口譯，外賓只能敗興而歸。

黃守達強調，論壇會議手冊內容非常簡略「美感零分」也沒有講者介紹，翻譯內容漏洞百出。這真的是一場國際級的盛會嗎？500萬的經費都花到哪裡去？研考會的業務報告隻字未提。

黃守達說，盧市府砍了300萬的參與式預算經費，廢除青年議會，設置的「公共政策網路參與平台」沒認真推廣，完全沒有效果。

黃守達痛批，盧市府根本不重視台中的公民參與，對直接民主的重要性也沒有概念，不重視市民的聲音。

吳皇昇說，市政府今年開始開創公民參與政策的網路平台，在各區舉辦行動市政會議，盧市長和各局處會首長可以直接與當地進行溝通，另外還有擴大區務會議、區里座談會等等，都是公民參與的多元與深化，市府將據此持續努力，讓市民可以參與及影響政府決策，達成開放政府的目標。

研考會主委吳皇昇説，直接民主論壇尊重民主聯盟組織和中興大學的想法及安排。記者陳秋...
研考會主委吳皇昇説，直接民主論壇尊重民主聯盟組織和中興大學的想法及安排。記者陳秋雲/攝影
分享

中興大學林佳龍台中市盧秀燕直播

相關新聞

台中廣告物新規範 住宅區10層樓屋頂才准設電視牆

2019-11-05 15:19

農委會推台中梧棲漁港改造 濱海藝術廣場動土

2019-11-05 14:50

中市12單位向身障採購未達標 社會局長：依法懲處

2019-11-05 13:35

小英姊妹會暨新住民姊妹會 9日動員千人溪湖大會師

2019-11-05 13:18

一例一休「與惡的距離」 王惠美：欠缺彈性造成三輸

2019-11-05 11:52

石棹出茶王 茶農二代回流復甦當地茶產業

2019-11-05 07:34

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

托嬰中心違規解約 台中議員：連累家長

2019-11-05 00:06

八卦山旱灌後天說明會 農民喊：別再做半套

2019-11-05 00:02

台中戶所代辦護照 議員：把公務員變送件小弟

2019-11-04 23:56

挑戰人生下半場／程原祥柬埔寨幫窮人蓋屋 汗水換得快樂

2019-11-04 23:46

確保外送員權益 台中擬立法納管

2019-11-04 23:34

台電允不排汙 等處理場完成再排

2019-11-04 23:29

中火減煤 台電：中部發電已不夠用

2019-11-04 23:27

小心流感上身 公費抗病毒藥劑免快篩早用防範蔓延

2019-11-04 23:19

95年前彰女學生就登玉山 百年校慶再來一次攻頂成功

2019-11-04 19:26

立委考察 江啟臣請命規畫豐原醫院為「準醫學中心」

2019-11-04 17:41

運動也要顧環保 台水將在田中馬設8座直飲台

2019-11-04 17:10

台中生育補助六都倒數 議員：不如里港、俄羅斯

2019-11-04 16:25

藍營議員批公器私用 魏明谷：栽贓抹黑

2019-11-04 13:01

金牌農村大有社區盼青年返鄉 德國杜羅特村有同樣的痛

2019-11-04 11:02

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

公務員可代辦護照？ 台中議員質疑戶籍員變送件小弟

2019-11-04 15:10

準公共托育問題叢生 中市議員：業者違規懲罰家長？

2019-11-04 15:09
看更多

熱門文章

網友分享黑絲襪美女 竟讓正妹議員嚇一跳

2019-11-05 07:40

影／涉性騷學姐劉嘉仁請辭獲准 再爆市府內鬥疑雲

2019-11-04 18:17

環狀線串連7條捷運 打通新北任督二脈

2019-11-05 00:35

八德大溪華勛出入北捷便利 立委交通成績單庶民有感

2019-11-04 21:47

嘉市因應鐵路高架化 都市先期規畫出爐了

2019-11-04 17:01

雪山翠池及周邊 爆出遭排遺轟炸

2019-11-04 23:32

高雄水蓮進軍日本市場 大啖驚呼「喔依細」

2019-11-04 17:37

影／因車結緣 新郎官出動6輛遊覽車把她娶回家

2019-11-05 13:22

接獲情資花蓮有大咖參選 國民黨呼籲藍軍團結贏勝選

2019-11-04 17:33

過分！高屏舊鐵橋黃花海美翻 民眾拍照「失控」踩花

2019-11-04 15:42

北市公車停靠區科技執法 民怨違停還在

2019-11-04 17:44

這個社區靠客家粄產業升級 1年吸客萬人

2019-11-05 11:33

台灣民營首家 頑皮世界加入東南亞動物園協會

2019-11-04 16:21

影／趕工吊離斷橋最後一夜！ 蘇澳人內心只有感謝

2019-11-05 02:02

蘇治芬推動5G時尚農業 第一波智慧無人飛機起飛

2019-11-04 18:12

中火減煤 台電：中部發電已不夠用

2019-11-04 23:27

反性別暴力在臉上畫口紅？柯文哲秒答：我拒絕

2019-11-04 16:17

95年前彰女學生就登玉山 百年校慶再來一次攻頂成功

2019-11-04 19:26

2歲童南投墜橋亡 林右昌下令體檢基隆市4吊橋

2019-11-04 15:40

墾丁森林遊樂區小整修 門票半價好康至明年秋天

2019-11-05 09:08

被抹黑議會4年零提案 桃園立委參選人萬美玲告加重誹謗

2019-11-04 22:26

一例一休「與惡的距離」 王惠美：欠缺彈性造成三輸

2019-11-05 11:52

大龍市場像超市今試營運 學者：傳統味還在

2019-11-05 13:20

石棹出茶王 茶農二代回流復甦當地茶產業

2019-11-05 07:34

她酗酒十幾年差點喝到掛 今成戒酒達人身體好家庭和樂

2019-11-04 22:59

台南市戶外轉播12強棒球賽 黃偉哲邀球迷進場

2019-11-04 17:08

全國唯一！公園裡的急重症醫院 高榮屏東分院動土

2019-11-05 11:12

影／300多隻貓狗將無家可住 流浪動物救援協會恐破產

2019-11-04 20:59

被市長耽誤的導演？ 李永萍：侯友宜拍定裝照很專業

2019-11-04 20:38

環狀線板橋站 美如「七彩寶盒」

2019-11-05 00:39

人山人海的西門町魅力在哪？網曝兩大樂趣

2019-11-05 13:57

不滿大巨蛋光害遲未解決 家長痛批北市府敷衍

2019-11-05 13:39

台南公共設施私有土地大解編 超過1萬名地主受惠

2019-11-04 15:38

西螺農會遭爆募款藍營 發起人：自由樂捐無強迫

2019-11-04 16:53

經費拮据屏東長治鄉推水果月曆 盼拉高路燈認養率

2019-11-04 19:26

影／高雄「隱藏版」紫蝶祕境 就在六龜中興里

2019-11-05 07:34

新莊國家電影中心2021年完工 有影廳還有屋頂賞景花園

2019-11-04 20:05

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

金門家扶中心建館資金短缺 機車行慨捐20萬行善

2019-11-04 15:45

小心流感上身 公費抗病毒藥劑免快篩早用防範蔓延

2019-11-04 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top