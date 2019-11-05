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中市第八選區立委三腳督？ 親民黨將推政治素人參選

2019-11-05 13:44聯合報 記者余采瀅／台中即時報導

台中市立委第八選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平），原本呈藍綠對決，民進黨提名的前台中市議員翁美春挑戰現任國民黨立委江啟臣，但是親民黨最近將提名黃朝淵參選，黃近兩周也勤跑基層，拜訪山線地區的地方人士，尋求支持，將形成「三角督」形勢。

今年46歲的黃朝淵，是台中豐原人，從事科技業，曾任台中市長盧秀燕競選總部後援會會長。他表示，在基層對藍綠的不滿意下，讓第三勢力崛起，自己是素人參政，希望為政壇注入新血。

台中市立委第八選區現任的江啟臣實力堅強，且此區選民結構藍略大於綠，被民進黨視為艱困選區，黃朝淵參選是否有信心？黃朝淵說，全台各選區的選戰都不好打，但他素人從政，就是希望爭取第三勢力在台灣有一個發聲管道。

從事科技業的黃朝淵，將代表親民黨參選台中市第八選區立委，並與親民黨主席宋楚瑜拍攝...
從事科技業的黃朝淵，將代表親民黨參選台中市第八選區立委，並與親民黨主席宋楚瑜拍攝競選宣傳照。圖／取自黃朝淵臉書
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黃朝淵素人參政，將代表親民黨參選台中市第八選區立委。圖／取自黃朝淵臉書
黃朝淵素人參政，將代表親民黨參選台中市第八選區立委。圖／取自黃朝淵臉書
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台中市江啟臣民進黨

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