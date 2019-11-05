中市12單位向身障採購未達標 社會局長：依法懲處

2019-11-05 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



到今年10月底止，全台中市身心障礙總人口數突破12萬5000人，但全面提高向身心障礙福利機構或團體、庇護工場的採購率，市府須以身作則，以10%為目標，打造身障友善的台中市。

鄭功進等人表示，去年仍有4所學校年度決算金額採買是零，明顯違反身心障礙者權益保障法第69條相關規定。93個市府一二級機關採購率未達10%，占台中市政府全機關總數近兩成。

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鄭功進呼籲，身心障礙者權益保障法訂官方採購5%是最低標準門檻，市府機關帶頭，全面提高身心障礙福利機構或團體、庇護工場的採購率，以10%為目標，打造身障友善的台中市。

市議員鄭功進、張耀中、施志昌、黃守達、林祈烽、江肇國、李天生等人，共同關心身心障礙權益福利議題。

鄭功進説，台中市的身障人口高達12萬5475人，以中西東南區為例，就有近1萬5千人，隨機詢問民政局長吳世瑋、西區區長王瑞嘉，要去何處才能採買到社會局提報的身心障礙機構產品，但一問三不知。西區區長說可google。

鄭功進重申，市府應優先建置愛心採購平台及APP，除傳統春節、端午、中秋節慶外，也可結合例如1111光棍節、聖誕節等熱門節日，辦理線上促銷活動。

社會局長彭懷真回應，105到107年未達5％比例機關總計12個，社會局已發函請不符合比例單位依身心障礙者權益保障法第102條規定予以懲處，並彙報衛生福利部備查。