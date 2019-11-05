親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

迪卡儂新竹旗艦店火警 緊急疏散民眾

滿城盡是蒙面人！這裡比香港更慘 正走向「慢性死亡」...

小英姊妹會暨新住民姊妹會 9日動員千人溪湖大會師

2019-11-05 13:18聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

民進黨彰化縣競選總部籌組小英姊妹會暨新住民姊妹會已經完成，26個鄉、鎮、市負責會長及新住民姊妹會會長今天上午齊聚競選總部，宣誓本月9日將動員上千名姊妹在溪湖鎮皇家婚宴會館大會師，支持蔡英文連任、國會過半，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁及擔任小英姊妹會全國總會副總會長勞動部長許銘春，均將到場。

民進黨彰化縣競選總部總幹事邱建富說，小英姊妹會獲得兩位前縣長周清玉、翁金珠的認同，同意擔任榮譽總會長；總會長邱鈴蘭期待兩位前縣長除了是小英姊妹會的精神領袖以外，更能提供女性的寶貴執政經驗協助姊妹會成長，進而發揮溫柔的力量來貢獻台灣。

總幹事縣議員江熊一楓表示，女人走出來，跳脫黨國思維關心公眾議題，甚至熱心参與政治活動、理解選舉事務，絕對是台灣改革進步最關健的力量，希望姊妹會除了幫忙完成蔡英文總統的連任、國會過半的政治任務以外，將來也進一步成為台灣進步的推力！

民進黨彰化縣競選總部籌組小英姊妹會暨新住民姊妹會已經完成，26個鄉、鎮、市負責會...
民進黨彰化縣競選總部籌組小英姊妹會暨新住民姊妹會已經完成，26個鄉、鎮、市負責會長及新住民姊妹會會長今天上午齊聚競選總部，宣誓本月9日將動員上千名姊妹在溪湖大會師。照片／民進黨彰化縣黨部提供
分享
民進黨彰化縣競選總部籌組小英姊妹會暨新住民姊妹會已經完成，26個鄉、鎮、市負責會...
民進黨彰化縣競選總部籌組小英姊妹會暨新住民姊妹會已經完成，26個鄉、鎮、市負責會長及新住民姊妹會會長今天上午齊聚競選總部，宣誓本月9日將動員上千名姊妹在溪湖大會師。照片／民進黨彰化縣黨部提供
分享

民進黨蔡英文

相關新聞

一例一休「與惡的距離」 王惠美：欠缺彈性造成三輸

2019-11-05 11:52

中市12單位向身障採購未達標 社會局長：依法懲處

2019-11-05 13:35

石棹出茶王 茶農二代回流復甦當地茶產業

2019-11-05 07:34

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

托嬰中心違規解約 台中議員：連累家長

2019-11-05 00:06

八卦山旱灌後天說明會 農民喊：別再做半套

2019-11-05 00:02

台中戶所代辦護照 議員：把公務員變送件小弟

2019-11-04 23:56

挑戰人生下半場／程原祥柬埔寨幫窮人蓋屋 汗水換得快樂

2019-11-04 23:46

確保外送員權益 台中擬立法納管

2019-11-04 23:34

台電允不排汙 等處理場完成再排

2019-11-04 23:29

中火減煤 台電：中部發電已不夠用

2019-11-04 23:27

小心流感上身 公費抗病毒藥劑免快篩早用防範蔓延

2019-11-04 23:19

95年前彰女學生就登玉山 百年校慶再來一次攻頂成功

2019-11-04 19:26

立委考察 江啟臣請命規畫豐原醫院為「準醫學中心」

2019-11-04 17:41

運動也要顧環保 台水將在田中馬設8座直飲台

2019-11-04 17:10

台中生育補助六都倒數 議員：不如里港、俄羅斯

2019-11-04 16:25

藍營議員批公器私用 魏明谷：栽贓抹黑

2019-11-04 13:01

金牌農村大有社區盼青年返鄉 德國杜羅特村有同樣的痛

2019-11-04 11:02

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

公務員可代辦護照？ 台中議員質疑戶籍員變送件小弟

2019-11-04 15:10

準公共托育問題叢生 中市議員：業者違規懲罰家長？

2019-11-04 15:09
看更多

熱門文章

網友分享黑絲襪美女 竟讓正妹議員嚇一跳

2019-11-05 07:40

影／涉性騷學姐劉嘉仁請辭獲准 再爆市府內鬥疑雲

2019-11-04 18:17

八德大溪華勛出入北捷便利 立委交通成績單庶民有感

2019-11-04 21:47

環狀線串連7條捷運 打通新北任督二脈

2019-11-05 00:35

雪山翠池及周邊 爆出遭排遺轟炸

2019-11-04 23:32

高雄水蓮進軍日本市場 大啖驚呼「喔依細」

2019-11-04 17:37

嘉市因應鐵路高架化 都市先期規畫出爐了

2019-11-04 17:01

光棍節消費券來了！符合兩條件之一快來領券吃宜蘭夜市

2019-11-04 15:10

接獲情資花蓮有大咖參選 國民黨呼籲藍軍團結贏勝選

2019-11-04 17:33

過分！高屏舊鐵橋黃花海美翻 民眾拍照「失控」踩花

2019-11-04 15:42

性騷擾「學姐」劉嘉仁請辭 柯文哲：擺在那增添困擾

2019-11-04 14:40

北市公車停靠區科技執法 民怨違停還在

2019-11-04 17:44

台中校園推「禮義廉恥」 楊文科：竹縣學校也將掛牌

2019-11-04 14:55

蘇治芬推動5G時尚農業 第一波智慧無人飛機起飛

2019-11-04 18:12

用路人注意 台1線327K今晚起整修到20日

2019-11-04 14:48

影／趕工吊離斷橋最後一夜！ 蘇澳人內心只有感謝

2019-11-05 02:02

台東熱氣球嘉年華明年10周年擴大辦理 縣府赴日覓奇球

2019-11-04 14:39

台灣民營首家 頑皮世界加入東南亞動物園協會

2019-11-04 16:21

反性別暴力在臉上畫口紅？柯文哲秒答：我拒絕

2019-11-04 16:17

中火減煤 台電：中部發電已不夠用

2019-11-04 23:27

95年前彰女學生就登玉山 百年校慶再來一次攻頂成功

2019-11-04 19:26

2歲童南投墜橋亡 林右昌下令體檢基隆市4吊橋

2019-11-04 15:40

被抹黑議會4年零提案 桃園立委參選人萬美玲告加重誹謗

2019-11-04 22:26

墾丁森林遊樂區小整修 門票半價好康至明年秋天

2019-11-05 09:08

石棹出茶王 茶農二代回流復甦當地茶產業

2019-11-05 07:34

這個社區靠客家粄產業升級 1年吸客萬人

2019-11-05 11:33

台南市戶外轉播12強棒球賽 黃偉哲邀球迷進場

2019-11-04 17:08

她酗酒十幾年差點喝到掛 今成戒酒達人身體好家庭和樂

2019-11-04 22:59

影／300多隻貓狗將無家可住 流浪動物救援協會恐破產

2019-11-04 20:59

被市長耽誤的導演？ 李永萍：侯友宜拍定裝照很專業

2019-11-04 20:38

台南公共設施私有土地大解編 超過1萬名地主受惠

2019-11-04 15:38

全國唯一！公園裡的急重症醫院 高榮屏東分院動土

2019-11-05 11:12

環狀線板橋站 美如「七彩寶盒」

2019-11-05 00:39

西螺農會遭爆募款藍營 發起人：自由樂捐無強迫

2019-11-04 16:53

一例一休「與惡的距離」 王惠美：欠缺彈性造成三輸

2019-11-05 11:52

經費拮据屏東長治鄉推水果月曆 盼拉高路燈認養率

2019-11-04 19:26

影／高雄「隱藏版」紫蝶祕境 就在六龜中興里

2019-11-05 07:34

新莊國家電影中心2021年完工 有影廳還有屋頂賞景花園

2019-11-04 20:05

台南消防局稽查家樂福與社區大樓 發現消防缺失多

2019-11-04 15:14

金門家扶中心建館資金短缺 機車行慨捐20萬行善

2019-11-04 15:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top