親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

競標車牌 這號碼令夫妻失和！8888入手他為何急換？

忍無可忍報案！郭台銘告網友 「任何人都不能詛咒我母親」

一例一休「與惡的距離」 王惠美：欠缺彈性造成三輸

2019-11-05 11:52聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

一例一休的紛擾，不只是總統選舉的話題，彰化縣議員張瀚天今天上午在縣政質詢時，表示曾針對一例一休政策辦理民調，結果有44.7%認為要修，有34.7%認為不必要修，他以「我們與惡的距離」電視劇比喻，建議一例一休政策有必要檢討；縣長王惠美答覆時也說，一例一休造成政府、勞方、資方三輸，應該要有更大彈性。

張瀚天表示，在10月18、19日兩天，請專業民調公司針對彰化縣民做過民調，答案是44.7%認為應該檢討勞基法的一例一休規定，代表有將近半數民眾對一例一休不滿，認為不用檢討的只有34.7%。

張瀚天說，大家應該都知道一部很夯的電視劇叫做「我們與惡的距離」，但是空有美意、配套不完全的良法，可能成為擾民誤國的「惡法」，一例一休就是代表，若是一例一休不檢討，那就不是我們與惡的距離越來越遠，而是「我們與惡法的距離」越來越近。

張瀚天並舉彰化最重要的汽車輛零組件需要大量勞工的產業為例，一例一休歷經年兩次修法施行以來，不僅是企業主不滿意，勞工朋友也是怨聲載道，成本增加反映在物價上，造成物價大漲後引發民怨，政府公信力也掃地，造成勞工輸、雇主輸、人民輸、政府輸的「四輸」局面。

張瀚天表示，一例一休雖然不是要全部廢除，但是一定要通盤檢討，讓勞資雙方都能滿意，否則成為阻礙台灣經濟發展的大石頭。

縣長王惠美答覆表示，針對基層的一些傳產，彰化縣的一些強項，真的就是現在中小企業面臨的問題就是這樣，一例一休之後彈性都沒有了，再加一些相對的成本，彈性又不夠變成他們現在都不太敢接太多的單，這段時間下來，營業額各方面都萎縮，這是一例一休地方受到的傷害。

王惠美說，一例一休應該更有彈性一點，比如說勞資雙方合議、送給主管機關核備，如果能夠更有彈性的話，相信對於企業、勞工本身都好，因為常聽到很多勞工抱怨說他們想要加班，老闆也不敢給他們加班，逼得他們只好再去找一份工作來兼差，實際上對勞工的安全保障以及收入，不見得比原有公司還要多，所以一例一休簡單來說，應該是政府、勞方、資方三輸的狀況。

彰化縣議員張瀚天今天上午在縣政質詢時，以「我們與惡的距離」電視劇比喻，建議一例一...
彰化縣議員張瀚天今天上午在縣政質詢時，以「我們與惡的距離」電視劇比喻，建議一例一休政策有必要檢討，縣長王惠美回應說，一例一休造成政府、勞方、資方三輸，應該要有更大彈性。記者劉明岩／攝影
分享
彰化縣議員張瀚天今天上午在縣政質詢時，表示曾針對一例一休政策辦理民調，結果有44...
彰化縣議員張瀚天今天上午在縣政質詢時，表示曾針對一例一休政策辦理民調，結果有44.7%認為要修，有34.7%認為不必要修，他以「我們與惡的距離」電視劇比喻，建議一例一休政策有必要檢討。記者劉明岩／攝影
分享

一例一休王惠美民調勞基法

相關新聞

石棹出茶王 茶農二代回流復甦當地茶產業

2019-11-05 07:34

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

托嬰中心違規解約 台中議員：連累家長

2019-11-05 00:06

八卦山旱灌後天說明會 農民喊：別再做半套

2019-11-05 00:02

台中戶所代辦護照 議員：把公務員變送件小弟

2019-11-04 23:56

挑戰人生下半場／程原祥柬埔寨幫窮人蓋屋 汗水換得快樂

2019-11-04 23:46

確保外送員權益 台中擬立法納管

2019-11-04 23:34

台電允不排汙 等處理場完成再排

2019-11-04 23:29

中火減煤 台電：中部發電已不夠用

2019-11-04 23:27

小心流感上身 公費抗病毒藥劑免快篩早用防範蔓延

2019-11-04 23:19

95年前彰女學生就登玉山 百年校慶再來一次攻頂成功

2019-11-04 19:26

立委考察 江啟臣請命規畫豐原醫院為「準醫學中心」

2019-11-04 17:41

運動也要顧環保 台水將在田中馬設8座直飲台

2019-11-04 17:10

台中生育補助六都倒數 議員：不如里港、俄羅斯

2019-11-04 16:25

藍營議員批公器私用 魏明谷：栽贓抹黑

2019-11-04 13:01

金牌農村大有社區盼青年返鄉 德國杜羅特村有同樣的痛

2019-11-04 11:02

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

公務員可代辦護照？ 台中議員質疑戶籍員變送件小弟

2019-11-04 15:10

準公共托育問題叢生 中市議員：業者違規懲罰家長？

2019-11-04 15:09
看更多

熱門文章

網友分享黑絲襪美女 竟讓正妹議員嚇一跳

2019-11-05 07:40

性騷擾「學姐」黃瀞瑩？ 劉嘉仁今主動請辭接受調查

2019-11-04 13:16

影／涉性騷學姐劉嘉仁請辭獲准 再爆市府內鬥疑雲

2019-11-04 18:17

八德大溪華勛出入北捷便利 立委交通成績單庶民有感

2019-11-04 21:47

黃捷批韓巿府青年政策頻跳票：年輕人這麼好騙？

2019-11-04 13:18

高雄水蓮進軍日本市場 大啖驚呼「喔依細」

2019-11-04 17:37

雪山翠池及周邊 爆出遭排遺轟炸

2019-11-04 23:32

環狀線串連7條捷運 打通新北任督二脈

2019-11-05 00:35

光棍節消費券來了！符合兩條件之一快來領券吃宜蘭夜市

2019-11-04 15:10

接獲情資花蓮有大咖參選 國民黨呼籲藍軍團結贏勝選

2019-11-04 17:33

過分！高屏舊鐵橋黃花海美翻 民眾拍照「失控」踩花

2019-11-04 15:42

荔枝、龍眼減產有錢買不到 林內鄉率先全台發捕蟲神器

2019-11-04 13:17

性騷擾「學姐」劉嘉仁請辭 柯文哲：擺在那增添困擾

2019-11-04 14:40

北市公車停靠區科技執法 民怨違停還在

2019-11-04 17:44

嘉市因應鐵路高架化 都市先期規畫出爐了

2019-11-04 17:01

蘇治芬推動5G時尚農業 第一波智慧無人飛機起飛

2019-11-04 18:12

用路人注意 台1線327K今晚起整修到20日

2019-11-04 14:48

台東熱氣球嘉年華明年10周年擴大辦理 縣府赴日覓奇球

2019-11-04 14:39

影／趕工吊離斷橋最後一夜！ 蘇澳人內心只有感謝

2019-11-05 02:02

台中校園推「禮義廉恥」 楊文科：竹縣學校也將掛牌

2019-11-04 14:55

反性別暴力在臉上畫口紅？柯文哲秒答：我拒絕

2019-11-04 16:17

台灣民營首家 頑皮世界加入東南亞動物園協會

2019-11-04 16:21

2歲童南投墜橋亡 林右昌下令體檢基隆市4吊橋

2019-11-04 15:40

95年前彰女學生就登玉山 百年校慶再來一次攻頂成功

2019-11-04 19:26

中火減煤 台電：中部發電已不夠用

2019-11-04 23:27

被抹黑議會4年零提案 桃園立委參選人萬美玲告加重誹謗

2019-11-04 22:26

影／嘉議員質疑太陽能光電板汙染 籌專案小組監督

2019-11-04 12:29

台南市戶外轉播12強棒球賽 黃偉哲邀球迷進場

2019-11-04 17:08

石棹出茶王 茶農二代回流復甦當地茶產業

2019-11-05 07:34

藍營議員批公器私用 魏明谷：栽贓抹黑

2019-11-04 13:01

影／300多隻貓狗將無家可住 流浪動物救援協會恐破產

2019-11-04 20:59

被市長耽誤的導演？ 李永萍：侯友宜拍定裝照很專業

2019-11-04 20:38

她酗酒十幾年差點喝到掛 今成戒酒達人身體好家庭和樂

2019-11-04 22:59

墾丁森林遊樂區小整修 門票半價好康至明年秋天

2019-11-05 09:08

台南公共設施私有土地大解編 超過1萬名地主受惠

2019-11-04 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top