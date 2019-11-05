一例一休「與惡的距離」 王惠美：欠缺彈性造成三輸

2019-11-05 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化即時報導



一例一休的紛擾，不只是總統選舉的話題，彰化縣議員張瀚天今天上午在縣政質詢時，表示曾針對一例一休政策辦理民調，結果有44.7%認為要修，有34.7%認為不必要修，他以「我們與惡的距離」電視劇比喻，建議一例一休政策有必要檢討；縣長王惠美答覆時也說，一例一休造成政府、勞方、資方三輸，應該要有更大彈性。

張瀚天表示，在10月18、19日兩天，請專業民調公司針對彰化縣民做過民調，答案是44.7%認為應該檢討勞基法的一例一休規定，代表有將近半數民眾對一例一休不滿，認為不用檢討的只有34.7%。

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張瀚天說，大家應該都知道一部很夯的電視劇叫做「我們與惡的距離」，但是空有美意、配套不完全的良法，可能成為擾民誤國的「惡法」，一例一休就是代表，若是一例一休不檢討，那就不是我們與惡的距離越來越遠，而是「我們與惡法的距離」越來越近。

張瀚天並舉彰化最重要的汽車輛零組件需要大量勞工的產業為例，一例一休歷經年兩次修法施行以來，不僅是企業主不滿意，勞工朋友也是怨聲載道，成本增加反映在物價上，造成物價大漲後引發民怨，政府公信力也掃地，造成勞工輸、雇主輸、人民輸、政府輸的「四輸」局面。

張瀚天表示，一例一休雖然不是要全部廢除，但是一定要通盤檢討，讓勞資雙方都能滿意，否則成為阻礙台灣經濟發展的大石頭。

縣長王惠美答覆表示，針對基層的一些傳產，彰化縣的一些強項，真的就是現在中小企業面臨的問題就是這樣，一例一休之後彈性都沒有了，再加一些相對的成本，彈性又不夠變成他們現在都不太敢接太多的單，這段時間下來，營業額各方面都萎縮，這是一例一休地方受到的傷害。