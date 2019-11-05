石棹出茶王 茶農二代回流復甦當地茶產業

2019-11-05 07:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



嘉義縣竹崎鄉中和村產製的石棹茶近幾年常在各大製茶比賽中獲得冠軍，因此逐漸打響「石棹出茶王」的名聲，而茶農二代的回流，也讓地方茶產業復甦，今年獲得行政院茶葉改良場全國半發酵茶球型組冠軍的茶王陳昭龍表示，獲獎的秘密在於茶農的互相交流。

竹崎鄉中和村長洪銀盛表示，石棹年輕二代除了陳昭龍，今年才29歲的洪祥紘，在2015年全國部分發酵茶製茶技術競賽也獲得球型組冠軍，還有今年在南投縣松柏嶺鬥茶協會全國製茶技術競賽獲得茶王獎的葉信佑等，石棹目前已至少有5位新科茶王。

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陳昭龍表示，石棹的茶農都是良性競爭，從茶園管理到製茶過程都能互相討論，有時茶農也會在休息時間聚集，試喝彼此產製的茶，他說，石棹茶農的向心力能進而帶動石棹周邊的產業。

洪祥紘表示，自己是第三代，一開始對製茶有很多不會的地方，所以只要有時間就會到各個茶園學習，且石棹的茶農幾乎都是熟識多年的老鄰居，發現好的製茶技巧，也會不吝嗇地分享出來。

洪銀盛表示，這些年輕二代發展出許多創新的作法，例如近幾年推出的高山紅茶，吸引許多消費者選購，他說，石棹位於觀光地帶，有許多遊客到這裡除了觀看七彩琉璃光、雲瀑，也可以到茶園體驗採茶、製茶，所以石棹的茶少有滯銷的情況。