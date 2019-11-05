田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



彰化縣田中鎮公所結合彰化縣政府、交通部觀光局、農委會等單位 舉辦的 「田中520黑白兩稻 陣頭相挺」活動將於11月9日在 彰化高鐵特定區兒童公園登場，也是田中鎮首度舉辦大型藝陣展演，田中鎮長洪麗娜表示 ，歡迎大家 來看最 有 鄉土味 的 藝 陣和吃 好 米。

11月10日高人氣的 「田中馬拉松」將上場，彰化縣長王惠美、田中鎮長洪麗娜等人今天 也一起為 「田中520黑白兩稻 陣頭相挺」活動暖身宣傳。

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王惠美說，縣府與田中鎮公所為了讓更多人來參與田中馬拉松，並體會在地風情，田中是彰化重要的米倉，「田中黑米」更 具高膳食纖維，高花青素，透過「黑白兩稻」活 動變成17種大家平常熟悉的米食，包括肉粽、紅龜粿、爆米香、米苔目等以推廣 田中好 米，而且 大家 也 別忘 了可以到田中騎自行車、走森林步道，還有口罩博物館、樂活、 襪子王博物館等都非常適合大朋友帶小朋友一起來逛逛。

洪麗娜表示，田中好山好水，也是一個好運動的地方，濁水溪的水源頭所灌溉的稻米有白米與黑米，所以公所這次要推廣黑米與白米所製作出的米食，讓大家知道它不一樣的吃法與它的營養價值，田中鎮的宮廟很多，需要有年輕人來認識、關心傳承宗教陣頭文化，因此辦理跳樁表演，11月9日下午1時30分起活 動要 讓鄉親看透透、吃透透。