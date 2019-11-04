小心流感上身 公費抗病毒藥劑免快篩早用防範蔓延

2019-11-04 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



今年公費流感疫苗延至11月15日後開打，為補空窗期，衛福部疾管署宣布今年公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施提前至11月1日開始實施 ，彰化衛生局長葉 彥伯表示， 只要有發燒症狀的類流感患者，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，不必快篩，經醫師判斷即可開立公費流感抗病毒藥劑，避免成為流感重症。

葉 彥伯表示，彰化縣已採購35萬2370劑流感疫苗，疫苗量可涵蓋27%全縣人口數，流感通常會在12月底會進入高峰期，所以往年都會在11月前開始打疫苗，一個月後產生抗體就有防禦效果，但今年因全國流感疫苗供貨問題，彰化縣11月15日國中小開始打流感疫苗， 但老人要到12月中才 能開始打。

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為免流感重症及併發症增加，從11月1日開始民眾若有類流感症狀如發燒、發冷、頭痛、肌肉關節酸痛、食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、鼻塞、咳嗽、極度倦怠等類流感症狀可至彰化縣253家公費流感抗病毒藥劑合約醫療機構就醫，經醫師診斷符合公費用藥條件，即可開立使用口服的克流感、易剋冒與吸入型的瑞樂沙等公費流感抗病毒藥劑。