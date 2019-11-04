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小心流感上身 公費抗病毒藥劑免快篩早用防範蔓延

2019-11-04 23:19聯合報 記者林宛諭／即時報導

今年公費流感疫苗延至11月15日後開打，為補空窗期，衛福部疾管署宣布今年公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施提前至11月1日開始實施 ，彰化衛生局長葉 彥伯表示， 只要有發燒症狀的類流感患者，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，不必快篩，經醫師判斷即可開立公費流感抗病毒藥劑，避免成為流感重症。

葉 彥伯表示，彰化縣已採購35萬2370劑流感疫苗，疫苗量可涵蓋27%全縣人口數，流感通常會在12月底會進入高峰期，所以往年都會在11月前開始打疫苗，一個月後產生抗體就有防禦效果，但今年因全國流感疫苗供貨問題，彰化縣11月15日國中小開始打流感疫苗， 但老人要到12月中才 能開始打。

為免流感重症及併發症增加，從11月1日開始民眾若有類流感症狀如發燒、發冷、頭痛、肌肉關節酸痛、食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、鼻塞、咳嗽、極度倦怠等類流感症狀可至彰化縣253家公費流感抗病毒藥劑合約醫療機構就醫，經醫師診斷符合公費用藥條件，即可開立使用口服的克流感、易剋冒與吸入型的瑞樂沙等公費流感抗病毒藥劑。

葉 彥伯說，病患在發病後48小時內使用抗病毒藥劑效果最佳，可縮短病程、減輕症狀、降低病毒傳染力、併發症與死亡率，避免進展為流感重症，尤其如老年人、嬰幼兒及患有心、肺、腎臟及代謝性疾病等慢性疾病等患者更應小心流感可能出現嚴重併發症，常見為病毒性肺炎及細菌性肺炎，另外還包括中耳炎、腦炎、心包膜炎等，應提 早使 用抗病毒藥劑防範併 發 症。

衛福部疾管署宣布今年公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施提前至11月1日開始實施 ，彰...
衛福部疾管署宣布今年公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施提前至11月1日開始實施 ，彰化衛生局長葉 彥伯（中)表示， 只要有發燒症狀的類流感患者，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，不必快篩，經醫師判斷即可開立公費流感抗病毒藥劑，避免成為流感重症。記者林宛諭／攝影
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流感疫苗類流感

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