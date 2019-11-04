95年前彰女學生就登玉山 百年校慶再來一次攻頂成功

2019-11-04 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／即時報導



彰化女中今年百年校慶，28名師生以登玉山慶祝百年校慶，校史資料照片中發現在日據時代彰化女中學生就挑戰過登玉山，此次師生對照1943年學姐們登玉山在鹿林山莊的合影處，追尋76年前學姐的足跡，登頂學生陳玥璇說，雖然登頂前她有點高山症的症狀呼吸困難，在老師幫她背裝備，及大家鼓勵下不放棄，最後成功攻頂，完成人生的第一座台灣百岳，讓她覺得好像一場夢。

彰化女中登玉山分二路進行，其中 16名師生是10月28日到30 日安排登玉山主峰，12名師生則登玉山前峰，28日由校長陳香妘授旗出發，兩支隊伍都成功 攻頂。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

圖書館主任黃煌智表示，為了籌備彰女百年校慶，研究彰女校史資料發現，早在日治時期彰女前身彰化高女就有登玉山紀錄，1924年彰女學生首度登上新高山（玉山)還被刊登在台灣 日日新報版面，也找到1943年彰女師生在玉山鹿林山莊合照，那時女學生們戴著斗笠與帽子，手拿著登山杖，一旁還有穿著和服者。

黃煌智說，日治時期，彰女等高中女生就有爬玉山等大山的風氣，因當時登山也被列為鍛練體魄的重要教育活動，也是由校方策畫出資鼓勵學生參與。

此次彰女開放學生報名登玉山活動獲學生熱烈迴響，體育組長謝孟媚也規劃了 二個月的體能訓練，包括八卦山負重登階訓練、台中10小時的八仙山山訓 、稍來山大雪山林道訓練等。

學生29日晚先夜宿排雲山莊，30日凌晨2點45分個個戴著頭燈出發，4點50分全員到齊攻頂成功，並一起等待看日出，在海拔3952公尺的玉山頂高喊「彰化女中 百年風華， 生日快樂，ya！」， 而另一支隊伍也成功登上3255公尺的 玉山前峰，並在山頂高唱國旗歌，吶喊「我愛台灣，我愛中華民國」 。

學生陳玥璇說，完成攻頂下山時才發現，自己摸黑所爬的路段非常陡，拉著鐵鍊回程時才驚覺的會顫抖害怕，自己竟能完成從沒想過的一段旅程，覺得自己好厲害，是一種很不真實的感覺。

黃煌智說，2006年他曾跟隨前彰女校長孔建國帶學生登玉山，不過當時有3名師生因高山症無 法全員攻頂，13年後當彰女師生全員攻頂時，他內心很激動，也希望彰女學生能記住這 一刻，未來人生就像登山一樣堅毅不拔，並且愛校愛國。