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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

95年前彰女學生就登玉山 百年校慶再來一次攻頂成功

2019-11-04 19:26聯合報 記者林宛諭／即時報導

彰化女中今年百年校慶，28名師生以登玉山慶祝百年校慶，校史資料照片中發現在日據時代彰化女中學生就挑戰過登玉山，此次師生對照1943年學姐們登玉山在鹿林山莊的合影處，追尋76年前學姐的足跡，登頂學生陳玥璇說，雖然登頂前她有點高山症的症狀呼吸困難，在老師幫她背裝備，及大家鼓勵下不放棄，最後成功攻頂，完成人生的第一座台灣百岳，讓她覺得好像一場夢。

彰化女中登玉山分二路進行，其中 16名師生是10月28日到30 日安排登玉山主峰，12名師生則登玉山前峰，28日由校長陳香妘授旗出發，兩支隊伍都成功 攻頂。

圖書館主任黃煌智表示，為了籌備彰女百年校慶，研究彰女校史資料發現，早在日治時期彰女前身彰化高女就有登玉山紀錄，1924年彰女學生首度登上新高山（玉山)還被刊登在台灣 日日新報版面，也找到1943年彰女師生在玉山鹿林山莊合照，那時女學生們戴著斗笠與帽子，手拿著登山杖，一旁還有穿著和服者。

黃煌智說，日治時期，彰女等高中女生就有爬玉山等大山的風氣，因當時登山也被列為鍛練體魄的重要教育活動，也是由校方策畫出資鼓勵學生參與。

此次彰女開放學生報名登玉山活動獲學生熱烈迴響，體育組長謝孟媚也規劃了 二個月的體能訓練，包括八卦山負重登階訓練、台中10小時的八仙山山訓 、稍來山大雪山林道訓練等。

學生29日晚先夜宿排雲山莊，30日凌晨2點45分個個戴著頭燈出發，4點50分全員到齊攻頂成功，並一起等待看日出，在海拔3952公尺的玉山頂高喊「彰化女中 百年風華， 生日快樂，ya！」， 而另一支隊伍也成功登上3255公尺的 玉山前峰，並在山頂高唱國旗歌，吶喊「我愛台灣，我愛中華民國」 。

學生陳玥璇說，完成攻頂下山時才發現，自己摸黑所爬的路段非常陡，拉著鐵鍊回程時才驚覺的會顫抖害怕，自己竟能完成從沒想過的一段旅程，覺得自己好厲害，是一種很不真實的感覺。

黃煌智說，2006年他曾跟隨前彰女校長孔建國帶學生登玉山，不過當時有3名師生因高山症無 法全員攻頂，13年後當彰女師生全員攻頂時，他內心很激動，也希望彰女學生能記住這 一刻，未來人生就像登山一樣堅毅不拔，並且愛校愛國。

彰女也將於12月14日舉行校慶活動，將有鳳凰雕塑揭牌、欖仁風情嘉年華 、百年好合百對佳偶及社團活動等，11 月19日有李仲生畫展開幕活動等。

1943年彰化高女學生登玉山時，在鹿林山莊合影，日治 時代高中女生登山也成為一種...
1943年彰化高女學生登玉山時，在鹿林山莊合影，日治 時代高中女生登山也成為一種風氣，被視為是重要的教育活動。圖／彰化女中提供
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彰化女中師生用登玉山方式慶祝今年的百年校慶，追尋76年前學姐的足跡，也在鹿林山莊...
彰化女中師生用登玉山方式慶祝今年的百年校慶，追尋76年前學姐的足跡，也在鹿林山莊合影留念。圖／彰化女中提供
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彰化女中師生用登玉山攻頂方式慶祝今年的百年校慶，站在玉山頂祝自己的學校 「百歲...
彰化女中師生用登玉山攻頂方式慶祝今年的百年校慶，站在玉山頂祝自己的學校 「百歲生日快樂」。 圖／彰化女中提供
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彰化女中今年百年校慶，師生以登玉山慶祝百年校慶，在玉山登山口合影。 圖／彰化女中...
彰化女中今年百年校慶，師生以登玉山慶祝百年校慶，在玉山登山口合影。 圖／彰化女中提供
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彰化女中今年百年校慶，師生以登玉山慶祝百年校慶，攻頂後等待日出。圖／彰化女中提供
彰化女中今年百年校慶，師生以登玉山慶祝百年校慶，攻頂後等待日出。圖／彰化女中提供
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玉山

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