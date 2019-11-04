立委考察 江啟臣請命規畫豐原醫院為「準醫學中心」

2019-11-04 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／即時報導



立委江啟臣和洪慈庸等人今天下午與衛環委員會召委陳宜民到衛福部豐原醫院考察，了解豐原地區的醫療及長期照護執行情形，並針對台中山城地區醫療資源概況進行交流，江啟臣呼籲衛生福利部應該要協助並規劃讓豐原醫院朝向「準醫學中心」的方向來努力，實質提升大豐原及山城地區的醫療品質與環境 。

江啟臣表示，豐原醫院在他國小的時候成立至今也將近快40年，從省立醫院、署立醫院到現在的部立醫院，豐原人期待的不僅是名稱的變更，更重要的是醫療的品質、服務及照顧的提升。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

江啟臣指出，台中大山線有將近100萬人口數，人口年齡老化的比例將近20%，越靠近山城及農業地區的老化情形更是越顯著，這樣的情形會直接反映到醫療需求上。大豐原地區有豐原醫院提供基本的醫療需求給民眾，但相對下偏遠地區的醫療資源就顯的匱乏，像是台中山城地區的東勢、新社、和平及后里等區，就醫距離變可能會是民眾是否能活命的關鍵因素，因此縮短救命的時間、強化醫療設備及增加醫療人力是對於偏鄉醫療最直接的幫助。