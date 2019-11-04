親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

南韓情報機構透露 金正恩擬12月會川普

大陸今拋出對台26條 他指是影響2020總統大選關鍵因素

立委考察 江啟臣請命規畫豐原醫院為「準醫學中心」

2019-11-04 17:41聯合報 記者游振昇／即時報導

立委江啟臣和洪慈庸等人今天下午與衛環委員會召委陳宜民到衛福部豐原醫院考察，了解豐原地區的醫療及長期照護執行情形，並針對台中山城地區醫療資源概況進行交流，江啟臣呼籲衛生福利部應該要協助並規劃讓豐原醫院朝向「準醫學中心」的方向來努力，實質提升大豐原及山城地區的醫療品質與環境 。

江啟臣表示，豐原醫院在他國小的時候成立至今也將近快40年，從省立醫院、署立醫院到現在的部立醫院，豐原人期待的不僅是名稱的變更，更重要的是醫療的品質、服務及照顧的提升。

江啟臣指出，台中大山線有將近100萬人口數，人口年齡老化的比例將近20%，越靠近山城及農業地區的老化情形更是越顯著，這樣的情形會直接反映到醫療需求上。大豐原地區有豐原醫院提供基本的醫療需求給民眾，但相對下偏遠地區的醫療資源就顯的匱乏，像是台中山城地區的東勢、新社、和平及后里等區，就醫距離變可能會是民眾是否能活命的關鍵因素，因此縮短救命的時間、強化醫療設備及增加醫療人力是對於偏鄉醫療最直接的幫助。

江啟臣表示，4年多前他透過相關單位協調台中榮民總醫院與豐原醫院簽訂合作備忘錄至今，共進行718次的門急診支援、202人次的手術支援，並借調心臟血管外科醫生，成果相當顯著，對於豐原及周遭鄰近地區的民眾幫助非常大。隨著未來豐原醫院將在后里增設后里分院，他呼籲衛福部應該要協助並規劃豐原醫院朝向「準醫學中心」的方向來努力，規劃屬於自己的優勢及特色，強化醫療資源，提升整體的醫療能量。

立委今天到衛福部豐原醫院考察，並提出建議。圖／立委江啟臣服務處提供
立委今天到衛福部豐原醫院考察，並提出建議。圖／立委江啟臣服務處提供
分享

2020選舉2020選舉台中市立委江啟臣

相關新聞

台中生育補助六都倒數 議員：不如里港、俄羅斯

2019-11-04 16:25

運動也要顧環保 台水將在田中馬設8座直飲台

2019-11-04 17:10

公務員可代辦護照？ 台中議員質疑戶籍員變送件小弟

2019-11-04 15:10

準公共托育問題叢生 中市議員：業者違規懲罰家長？

2019-11-04 15:09

藍營議員批公器私用 魏明谷：栽贓抹黑

2019-11-04 13:01

伊達邵碼頭新地景 日月潭推部落尋味之旅

2019-11-04 12:35

金牌農村大有社區盼青年返鄉 德國杜羅特村有同樣的痛

2019-11-04 11:02

台南北區公園小黑蚊入侵 居民防蚊大作戰

2019-11-04 09:46

社大助圓夢！ 黑手學國畫 84歲嬤拉二胡

2019-11-03 23:52

藝能課轉向特色課 社大教出地方守護大軍

2019-11-03 23:46

5年新高！聯合盃作文賽 台中區1675人報考

2019-11-03 23:29

林佳龍稱台灣女兒一定要贏 洪慈庸：我證明平民可從政

2019-11-03 21:16

影／麗寶樂園今年破百萬人次 YOYO家族表演兒童樂瘋

2019-11-03 17:51

退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29

田尾「台版波波草」遭破壞 園主開始收清潔費

2019-11-03 14:41

世界12強棒錦賽中日大戰 台中好運來宴展中心開直播

2019-11-03 13:16

台中西屯大石里有活動中心了 國防部同意長期租用

2019-11-03 12:50

反毒行動館彰化揭幕 縣長、檢察長來段小蘋果

2019-11-03 12:46

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-03 21:11

性騷擾「學姐」黃瀞瑩？ 劉嘉仁今主動請辭接受調查

2019-11-04 13:16

太餓了！ 柯文哲鏡頭前狂嗑三重美食

2019-11-03 18:29

公共設施解編還地於民 苗栗3地住宅區擬大增39公頃

2019-11-04 08:15

林姿妙參加陳定南紀念音樂會卻個資外洩 陳子深夜道歉

2019-11-04 09:36

新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19

鳳山泳池大漲價 市民怒轟只有花大錢、沒有發大財

2019-11-04 10:52

帝國製糖廠台中所修復 12月18日開張

2019-11-04 00:01

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14

黃捷批韓巿府青年政策頻跳票：年輕人這麼好騙？

2019-11-04 13:18

嘉縣夢想+1最終場 是結束但也是開始

2019-11-04 01:04

要雲林同鄉會支持？ 王金平：若有機會做什麼拜託照顧

2019-11-03 21:43

高雄繩索救援隊KRRT 24名超威消防大男孩組隊屢得名

2019-11-04 01:05

秋季限定粉紅美景 新北這2地點賞花最驚人

2019-11-04 11:16

味全龍改去新竹？葉匡時：領隊說還是會爭取高雄主場

2019-11-04 10:52

安定力量台南推2名立委參選人 今成立競選總部

2019-11-03 19:22

林佳龍稱台灣女兒一定要贏 洪慈庸：我證明平民可從政

2019-11-03 21:16

獎勵容積停車位 桃園市7385個未開放

2019-11-04 00:20

大龍市場明試營運 發限量入厝甜湯圓

2019-11-04 10:18

性騷擾「學姐」劉嘉仁請辭 柯文哲：擺在那增添困擾

2019-11-04 14:40

餐飲、生態、百貨 台中老糖廠新亮點

2019-11-04 00:07

夢幻翠池畔赫見排遺轟炸 「黃金白花」汙染環境

2019-11-04 10:58

衛武營年底售票人次破30萬人 明年推更多卡友申辦優惠

2019-11-03 23:46

南迴改禁行重機 車友擬通車日抗議

2019-11-03 23:54

熱血攝影師義拍被當詐騙 義拍6年來成學生的知心哥哥

2019-11-04 10:24

萬華自力社區整容 彩繪牆17米高

2019-11-04 00:31

宋鎮邁中山綠廊 捷運口景觀台吸睛

2019-11-03 21:42

用路人注意 台1線327K今晚起整修到20日

2019-11-04 14:48

台東海端鄉天龍吊橋橫跨霧鹿溪 歷史建築封橋整修中

2019-11-04 11:11

台中校園推「禮義廉恥」 楊文科：竹縣學校也將掛牌

2019-11-04 14:55

台東熱氣球嘉年華明年10周年擴大辦理 縣府赴日覓奇球

2019-11-04 14:39

快搶！ 宜蘭秋冬遊再獲8千萬補助

2019-11-03 23:38

影／嘉議員質疑太陽能光電板汙染 籌專案小組監督

2019-11-04 12:29

迎戰2020東奧 日議員學者至高醫大取經登革熱防治經驗

2019-11-03 22:35

哈瑪星濱線祭 2噸漁船相當吸睛

2019-11-04 00:06

台南公共設施私有土地大解編 超過1萬名地主受惠

2019-11-04 15:38

藍營議員批公器私用 魏明谷：栽贓抹黑

2019-11-04 13:01

十大優質賽事「桐花馬拉松」路跑 今起報名

2019-11-04 09:50

反性別暴力在臉上畫口紅？柯文哲秒答：我拒絕

2019-11-04 16:17

不只車位 開放空間也讓桃市頭疼

2019-11-04 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top