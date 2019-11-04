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公帑這樣花？黃國昌爆料 中科宴2廠商、9員工一起報帳

公務員可代辦護照？ 台中議員質疑戶籍員變送件小弟

2019-11-04 15:10聯合報 記者張明慧陳秋雲／台中即時報導

台中市竟有「民政旅行社」？中市議員陳政顯今質詢爆料，市府頻喊人力不足，卻開辦「護照代收、代送、代領」業務，由戶政事務所公務員提供服務，他痛斥護照代辦本來是旅行社業務，市府這項服務讓公務員變成送件小弟，還大搶旅行社生意。

據了解，護照代辦服務是台中市府在2017年3月起試辦，目前只有大里、清水、豐原、北屯4區，兩年多來共服務2萬8182件。

民政局長吳世瑋答詢開玩笑說，「就當作是小弟送件，擴大服務！」事後他表示，這是前朝就試辦的福利措施，目前中央還打算擴大，未來可能所有戶政所都要協助收件，甚至協助初步的資料審核。

至於護照代辦會不會影響戶政事務所原本人力？吳世瑋說，若中央指定地方協助業務，會爭取相關的人力與預算。

陳政顯指出，服務民眾是好事一樁，但要考量現有人力與業務量，把公務人員當送件小弟並不妥當。

目前護照申請、換領多半由旅行社代辦送件，每件代辦費約300至500元以上，不少民眾表示如果由公務機關代辦可省錢，不失為小確幸。

台中市議員陳政顯今質詢，質疑戶政公務員去幫忙護照送件，市府民政局儼然成為「民政旅...
台中市議員陳政顯今質詢，質疑戶政公務員去幫忙護照送件，市府民政局儼然成為「民政旅行社」。圖／陳政顯提供
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戶政人員是否該協助護照代收、代辦等送件服務，正反意見不一。圖／台中市府提供
戶政人員是否該協助護照代收、代辦等送件服務，正反意見不一。圖／台中市府提供
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護照旅行社公務員

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