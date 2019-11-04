親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本著名景點白川鄉合掌村火警！ 消防車警笛大作

台中美軍招待所恐拆除 美國老兵籲保留歷史見證

2019-11-04 14:51中央社 台中4日電

閒置多年的台中美軍招待所面臨將拆除改建志工大樓命運，公民團體今天與曾駐台的美國老兵一起呼籲台中市政府保留這棟建物，為美國在台活動歷史留下見證。

台灣護樹協會、主婦聯盟環境保護基金會台中分會、大地心環境關懷協會等公民團體代表，上午陪同美國曾駐台老兵德易爾（James Patrick Dwyer）前往位於台中市西區美村路上的台中美軍招待所（聯勤台中招待所）陳情，希望不要摧毀台美友好的重要歷史遺跡。

公民團體指出，市府在9月19日召開的文化資產審議會議中，在未公開調查研究報告之下，僅以「未具備條件」及「非美援時期建物」等結論否定保存價值，近日恐遭社會局以興建「非營利組織與志工大樓」為由拆除。

73歲的美國老兵德易爾表示，自己於1971年到1973年來台駐紮清泉崗空軍基地，擔任飛行員，來台期間，與台灣女子相識並結婚，兩人結婚已46年，很喜歡台灣，因為台灣人很好，也很友善，這裡的食物也很好吃。

德易爾指出，美國在台駐軍長達28年，保留美軍曾在台歷史為何重要，因為不知道歷史就會重蹈覆轍，知道歷史可以避免犯錯，但美國這段在台歷史有如被消音一般，很多台灣學生都不知道這段歷史，希望市府可以保留這棟建物，可以讓學生知道台美之間的友誼。

住在附近的居民也是台大公共衛生系助理教授張弘潔表示，招待所裡擁有很多棵珍貴老樹，應保留老樹讓民眾活動，明年將改選立委，希望選民張大眼睛觀察，看看哪個參選人才是真心保護文資與環境。

主婦聯盟台中分會執委許心欣表示，文資審議時有審議委員堅持這處招待所非屬美援時期建物，但重要的是這棟建物可以見證美軍在台歷史，市府如果要活化，也不是只能拆除，呼籲大家可以連署，保留下這棟建物。

相關新聞

伊達邵碼頭新地景 日月潭推部落尋味之旅

2019-11-04 12:35

金牌農村大有社區盼青年返鄉 德國杜羅特村有同樣的痛

2019-11-04 11:02

台南北區公園小黑蚊入侵 居民防蚊大作戰

2019-11-04 09:46

社大助圓夢！ 黑手學國畫 84歲嬤拉二胡

2019-11-03 23:52

藝能課轉向特色課 社大教出地方守護大軍

2019-11-03 23:46

5年新高！聯合盃作文賽 台中區1675人報考

2019-11-03 23:29

林佳龍稱台灣女兒一定要贏 洪慈庸：我證明平民可從政

2019-11-03 21:16

影／麗寶樂園今年破百萬人次 YOYO家族表演兒童樂瘋

2019-11-03 17:51

退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29

田尾「台版波波草」遭破壞 園主開始收清潔費

2019-11-03 14:41

世界12強棒錦賽中日大戰 台中好運來宴展中心開直播

2019-11-03 13:16

台中西屯大石里有活動中心了 國防部同意長期租用

2019-11-03 12:50

反毒行動館彰化揭幕 縣長、檢察長來段小蘋果

2019-11-03 12:46

世界12強棒球賽台日大戰倒數 台中洲際棒球場周邊交管

2019-11-03 10:44

脊樑山脈部落旅遊 原住民小朋友天籟打頭陣

2019-11-03 09:19

義工團幫彰化單親父女蓋屋 台南9旬翁搭車尋人捐善款

2019-11-03 09:18

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-03 21:11

影／好噁！年輕人深夜在他人攤位拉屎 店家氣：太缺德

2019-11-03 16:46

性騷擾「學姐」黃瀞瑩？ 劉嘉仁今主動請辭接受調查

2019-11-04 13:16

郵輪客見基隆的第一視角 昔日遊民坦腹睡如今開咖啡館

2019-11-03 17:55

太餓了！ 柯文哲鏡頭前狂嗑三重美食

2019-11-03 18:29

林姿妙參加陳定南紀念音樂會卻個資外洩 陳子深夜道歉

2019-11-04 09:36

公共設施解編還地於民 苗栗3地住宅區擬大增39公頃

2019-11-04 08:15

田尾「台版波波草」遭破壞 園主開始收清潔費

2019-11-03 14:41

新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19

鳳山泳池大漲價 市民怒轟只有花大錢、沒有發大財

2019-11-04 10:52

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14

帝國製糖廠台中所修復 12月18日開張

2019-11-04 00:01

要雲林同鄉會支持？ 王金平：若有機會做什麼拜託照顧

2019-11-03 21:43

三重「白綠激戰」成綠營艱困區？ 柯文哲：給市民決定

2019-11-03 16:46

嘉縣夢想+1最終場 是結束但也是開始

2019-11-04 01:04

黃捷批韓巿府青年政策頻跳票：年輕人這麼好騙？

2019-11-04 13:18

林佳龍稱台灣女兒一定要贏 洪慈庸：我證明平民可從政

2019-11-03 21:16

安定力量台南推2名立委參選人 今成立競選總部

2019-11-03 19:22

味全龍改去新竹？葉匡時：領隊說還是會爭取高雄主場

2019-11-04 10:52

退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29

秋季限定粉紅美景 新北這2地點賞花最驚人

2019-11-04 11:16

高雄繩索救援隊KRRT 24名超威消防大男孩組隊屢得名

2019-11-04 01:05

衛武營年底售票人次破30萬人 明年推更多卡友申辦優惠

2019-11-03 23:46

新北投穿浴衣逛街享優惠 浴衣設計大賞「沐夏」奪冠

2019-11-03 15:59

大龍市場明試營運 發限量入厝甜湯圓

2019-11-04 10:18

餐飲、生態、百貨 台中老糖廠新亮點

2019-11-04 00:07

南迴改禁行重機 車友擬通車日抗議

2019-11-03 23:54

夢幻翠池畔赫見排遺轟炸 「黃金白花」汙染環境

2019-11-04 10:58

新北今年最後一場未婚聯誼 手作餅乾11對配對成功

2019-11-03 17:50

黃偉哲：不管黑白胖瘦 人民要的是會做事的人

2019-11-03 17:54

宋鎮邁中山綠廊 捷運口景觀台吸睛

2019-11-03 21:42

獎勵容積停車位 桃園市7385個未開放

2019-11-04 00:20

熱血攝影師義拍被當詐騙 義拍6年來成學生的知心哥哥

2019-11-04 10:24

迎戰2020東奧 日議員學者至高醫大取經登革熱防治經驗

2019-11-03 22:35

台東海端鄉天龍吊橋橫跨霧鹿溪 歷史建築封橋整修中

2019-11-04 11:11

哈瑪星濱線祭 2噸漁船相當吸睛

2019-11-04 00:06

不只車位 開放空間也讓桃市頭疼

2019-11-04 00:21

快搶！ 宜蘭秋冬遊再獲8千萬補助

2019-11-03 23:38

李昆澤晚會陳菊高歌 蔡英文到場支持

2019-11-03 19:23

三重助選李旻蔚 柯文哲：台風穩健盼給年輕人機會

2019-11-03 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top