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藍營議員批公器私用 魏明谷：栽贓抹黑

2019-11-04 13:01聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣國民黨縣議會黨團曹嘉豪等多位縣議員今天指責民進黨前彰化縣長、台灣自來水公司董事長魏明谷還在用先前縣府文宣品等幫蔡英文總統及民進黨立委參選人輔選，認為魏行政不中立、公器私用，要求政風單位撤查；魏明谷回應說，議員所說的袋子是他選舉剩下的塑膠袋，並非是縣府環保袋，國民黨議員「小題大做、栽贓抹黑」。

彰化縣國民黨縣議員劉淑芳、曹嘉豪、顧黃水花、蕭如意、林庚壬、凃俊任、許晋揚等人今天 召開「揭發弊端」記者會，曹嘉豪說，最近有選民反映魏明谷在社頭鄉、溪州、二林 、大村等地舉辦「魏明谷陪你開講」等幫蔡英文及立委陳素月等人輔選活動中，用袋子裝著印有彰化縣府先前製作文宣品扇子、 還有台灣自來水公司的原子筆等文宣品發給選民，是公器私用的輔選行動。

曹嘉豪說，魏明谷除了發放縣府與自來水公司文宣品，輔選人員也不斷拜託明年有3張票都要支持民進黨參選人。

劉淑芳說， 國民黨議會黨團要求縣府政風單位徹底查辦，前任縣長任內署名所購置的各項物資，因現任縣長不方便使用，也該公開提供縣民索取，以前縣府處理就有例可循，怎麼可以公器私用，私相授受，這就是違反行政中立。

曹嘉豪說，魏明谷卸任彰化縣長已近一年，為什麼還有印有彰化縣政府「風光大縣、幸福彰化」的環保塑膠袋，以及印有魏明谷369政策的大頭照扇子在「魏明谷陪您開講」的輔選小型座談會中發送，顯示魏明谷至今還在使用彰化縣政府的資源，用縣府的資源來輔選。

魏明谷表示，發放的文宣塑膠袋是他選舉剩下的，並非是縣府的環保袋，基於環保惜物再使用都是美事，而發台水的筆，是因為座談會內容與水資源有關，發文宣品合法合理合情，如果 國 民黨 立委參選人蕭景田等其他候選人的座談會，願意讓他們宣導節約用水，台水公司也很願意派員去發宣導品。

彰化縣府行政處長蔡松煇表示，議員所提的宣導品扇子及塑膠提袋皆是107年縣府經綠處、衛生局依當時業務需求採購製作，兩樣宣導品當時皆依領用程序發送完畢，王縣長接任後，縣府已無庫存，若當時有民間團體在辦理活動協助縣政宣導而領用，後續再利用，縣府無從管制。

彰化縣國民黨縣議會黨團曹嘉豪等多位縣議員今天指責民進黨前彰化縣長、台灣自來水公司...
彰化縣國民黨縣議會黨團曹嘉豪等多位縣議員今天指責民進黨前彰化縣長、台灣自來水公司董事長魏明谷還在用先前縣府文宣品等幫蔡英文總統及民進黨立委參選人輔選，認為魏行政不中立、公器私用，要求政風單位撤查。記者林宛諭／攝影
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彰化縣國民黨縣議會黨團曹嘉豪等多位縣議員今天指責民進黨前彰化縣長、台灣自來水公司...
彰化縣國民黨縣議會黨團曹嘉豪等多位縣議員今天指責民進黨前彰化縣長、台灣自來水公司董事長魏明谷還在用先前縣府文宣品等幫蔡英文總統及民進黨立委參選人輔選，認為魏行政不中立、公器私用，要求政風單位撤查。記者林宛諭／攝影
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彰化縣國民黨縣議會黨團曹嘉豪等多位縣議員今天指責民進黨前彰化縣長、台灣自來水公司...
彰化縣國民黨縣議會黨團曹嘉豪等多位縣議員今天指責民進黨前彰化縣長、台灣自來水公司董事長魏明谷還在用先前縣府文宣品等幫蔡英文總統及民進黨立委參選人輔選，認為魏行政不中立、公器私用，要求政風單位撤查。記者林宛諭／攝影
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魏明谷蔡英文2020選舉

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