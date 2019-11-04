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預防流感 公費流感抗病毒用藥提前實施

2019-11-04 13:26中央社 彰化4日電

為預防流感，彰化縣衛生局指出，以往在12月才實施公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，今年提前到11月1日實施，民眾只要有類流感症狀，經醫師確認有必要，可提供克流感等藥物。

彰化縣衛生局今天召開記者會，說明今年為預防流感疫情所採取的公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，參加記者會的有衛生局長葉彥伯、彰化縣醫師公會理事長連哲震以及彰化縣診所協會理事長蔡梓鑫等人。

葉彥伯指出，今年公費流感疫苗施打的時間延到11月中旬，至於公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施，以往都在12月1日實施，今年則是提前到11月1日實施，只要是有發燒等症狀的類流感患者，家人、同事、同班同學有類流感發病者，不必快篩，經醫師判斷就可以提供提供口服的克流感、易剋冒與吸入型的瑞樂沙等藥物。

葉彥伯說，為提供更周全的保護力，今年的公費流感疫苗由3價流感疫苗提升為4價，彰化縣已經採購35萬2370劑，疫苗量涵蓋全縣27%的人口數。衛生局呼籲有症狀的民眾應儘早就醫，避免發生流感併發重症。

流感疫苗

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