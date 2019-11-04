伊達邵碼頭新地景 日月潭推部落尋味之旅

2019-11-04 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



日月潭伊達邵碼頭上，出現一座新的地景標誌，無論是白天或黑夜，如同鳥巢般的外型，都彷彿傳遞著邵族部落的文化與品味，日管處表示，今年開始聚焦在「部落尋味」，以香味、風味及品味三個方向為核心，讓遊客重新發現部落中的美好。

地景藝術家范承宗以台灣特有種鳥類繡眼畫眉的築巢習性，利用FSC認證的台灣杉木材，在伊達邵碼頭畔建造一個全新的地景藝術，融合繡眼畫眉編織築巢的不同結構與層次，利用木材、繩子與白杜鵑樹來呈現鳥巢的意象，在不同的時間呈現出豐富的視覺變化，也傳遞了邵族部落文化的「品味」，是代表部落的在地生態特色。

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日管處並表示，品味之外，這次率領調香師團隊進入部落與族人一起研發馬告香水，半年來以來與族人一同摘取山中最新鮮的馬吿，透過不斷的學習及反覆萃取，終於定出專屬部落的味道，研發出全台灣首創的部落香水；一口氣產出兩款馬告香水，分別是代表男性的「大地勇氣」與象徵女性的「喜歡」，讓遊客透過香氣來記憶、體驗部落的美好。