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金牌農村大有社區盼青年返鄉 德國杜羅特村有同樣的痛

2019-11-04 11:02聯合報 記者林敬家／即時報導

彰化縣埔鹽鄉大有社區去年被農委會水保局評為「金牌農村」，帶動社區有成，去年也與德國杜羅特村簽署締結為「姊妹村」，杜羅特村民村民11月2日到4日上午到大有社區參訪，了解社區無毒農業「金碳稻田」、吃「割稻飯」、參加居民陳順昌號的古厝婚禮，他們對於台灣傳統三合院建築、香蕉樹等植物也相當好奇，。

杜羅特村是德國萊茵蘭普法爾茨州的一個是鎮，目前約有500多人，因地處偏僻，人口流失到都市，空屋率相當高，也幾乎看不到小孩，村民為讓老屋活化，進行一連串的修繕計畫，改善生活空間，並針對年輕人買地、蓋房或利息負擔有金錢優惠貸款措施，吸引年輕人留下在老房子旁邊蓋新房子，讓村莊的核心有人居住，以避免村莊因基礎生活設施的消失，而快速衰退。

大有社區理事長吳素秋說，去年到杜羅特村參訪，已看到有三代同堂的家庭，但過去8戶農戶現在只剩一戶，獨自管理200甲的稻田，壓力仍不小，德國農村改造計畫經費由政府補助、以工代賑，以及少部分自籌，這跟台灣相似，志工投入時間精力為社區服務，大有社區也將過去荒廢豬舍、三合院改造為社區居民活動空間，甚至作為青年創客村，希望年輕人回來。

籌畫這次參訪活動的「禾樸文旅」指出，台灣「金牌農村競賽」構想，其實來自於德國鄉村發展經驗50多年的經驗，他們以「我的農村有未來」為主軸，透過農村競賽，激勵村莊翻轉成未來性十足的居住地，就如同台灣強調農村「永續」的概念。

德國杜羅特村民參訪埔鹽鄉大有社區。記者林敬家／攝影
德國杜羅特村民參訪埔鹽鄉大有社區。記者林敬家／攝影
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德國杜羅特村民參訪埔鹽鄉大有社區。記者林敬家／攝影
德國杜羅特村民參訪埔鹽鄉大有社區。記者林敬家／攝影
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