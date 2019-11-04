台南北區公園小黑蚊入侵 居民防蚊大作戰

2019-11-04 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



小黑蚊入侵台南市北區都會公園？北區華德里、福德里及成德里居民反映社區前的小公園小黑蚊多到不像話，家長發現小朋友的雙腳出現大面積黑點，被小黑蚊被叮後奇癢難耐，為了解決小黑蚊的問題，台南市北區區公所與里長、居民展開防蚊大作戰。

為了防止小黑蚊繼續擴散蔓延，北區區公所邀請中興大學小黑蚊防治中心講師施昌良分享防治心得，防治小黑蚊不只從成蟲著手，幼蟲的防治更加重要；在成蟲防治先要做好個人防護，避免提供血源，建議可穿著薄長袖長褲或噴塗防蚊液；幼蟲防治以環境管理為重，若能減少青苔的孳生，就能減少幼蟲的食物源。

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首場「防治小黑蚊，全民動起來」活動，昨天在鄭仔寮公園舉行，聽完施昌良分享防治心得後，北區李皇興及里長宋藍美玉帶領當地居民及志工進行環境大掃除，大家一起動手清理公園附近潮濕環境，清除小黑蚊孳生源，如青苔叢生的地方，減少小黑蚊喜歡聚集的地方，同時兼具美化功效。