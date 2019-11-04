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台南北區公園小黑蚊入侵 居民防蚊大作戰

2019-11-04 09:46聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

小黑蚊入侵台南市北區都會公園？北區華德里、福德里及成德里居民反映社區前的小公園小黑蚊多到不像話，家長發現小朋友的雙腳出現大面積黑點，被小黑蚊被叮後奇癢難耐，為了解決小黑蚊的問題，台南市北區區公所與里長、居民展開防蚊大作戰。

為了防止小黑蚊繼續擴散蔓延，北區區公所邀請中興大學小黑蚊防治中心講師施昌良分享防治心得，防治小黑蚊不只從成蟲著手，幼蟲的防治更加重要；在成蟲防治先要做好個人防護，避免提供血源，建議可穿著薄長袖長褲或噴塗防蚊液；幼蟲防治以環境管理為重，若能減少青苔的孳生，就能減少幼蟲的食物源。

首場「防治小黑蚊，全民動起來」活動，昨天在鄭仔寮公園舉行，聽完施昌良分享防治心得後，北區李皇興及里長宋藍美玉帶領當地居民及志工進行環境大掃除，大家一起動手清理公園附近潮濕環境，清除小黑蚊孳生源，如青苔叢生的地方，減少小黑蚊喜歡聚集的地方，同時兼具美化功效。

據了解，小黑蚊不是蚊子，而是雙翅目蠓科鋏蠓屬的台灣鋏蠓（Forcipomyia taiwana），也稱作「小金剛」，原本棲息於山腳下的村莊，但現今台灣過度開發，使得鄉村與都市已無明顯區隔，經由人為傳播後，讓小黑蚊在近十幾年更為猖獗，最後全台幾乎都淪陷。

小黑蚊入侵台南市北區公園，社區里民一起動手清理公園潮濕環境，積極防治小黑蚊。圖/...
小黑蚊入侵台南市北區公園，社區里民一起動手清理公園潮濕環境，積極防治小黑蚊。圖/台南市北區區公所提供
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中興大學小黑蚊防治中心講師施昌良，分享防治小黑蚊心得。圖/台南市北區區公所提供
中興大學小黑蚊防治中心講師施昌良，分享防治小黑蚊心得。圖/台南市北區區公所提供
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小黑蚊

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