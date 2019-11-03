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獨／全台最美道路禁行重機 通車當天車友擬辦車聚抗議

林佳龍稱台灣女兒一定要贏 洪慈庸：我證明平民可從政

2019-11-03 21:16聯合報 記者陳秋雲／即時報導

立法委員洪慈庸今晚在大雅舉辦募款餐會，席開105桌爆場，大小綠與無黨人士齊聚一堂。洪慈庸表示，她證明「平民也可以從政！」交通部長林佳龍説，很多立委待委員會「從一而終」從來不換，不像洪慈庸認真到3年多走4個委員會，他呼籲「台灣的女兒」一定要贏！

無黨立委洪慈庸募款餐會，出席的有民進黨大老級的林佳龍丶男神級的台北立委參選人吳怡農，時代力量立委林昶佐與台北新科議員林穎孟丶高雄議員黃捷，台灣基進陳柏惟，堪稱大小綠齊聚為洪慈庸站台。

洪慈庸表示，「素人」走政治路不輕鬆，她曾猶豫是否尋求連任，但看到剛出生的女兒，她認為在女兒長大前，必須把台灣民主政治經濟做好，願意繼續打拚護台。她説，時代不一樣了，年輕人要接棒，從她的例子就可證明「平民也可從政！」

林佳龍表示，洪慈庸不但是洪家的女兒，也是台灣的女兒，有使命為台灣年輕一輩努力。林佳龍說，四年前擔任洪慈庸的競選主委，當時「比自己在選舉還要讓認真」這次他再度接受洪慈庸邀請，接任競選總部主委。林佳龍強調，政治人物的言教、身教都受到社會檢視，希望大家用4年前的熱情再挺洪慈庸、挺台灣。

交通部長林佳龍(左)表示，將再度擔任洪慈庸的競選總部主委。圖/擷自洪慈庸臉書
交通部長林佳龍(左)表示，將再度擔任洪慈庸的競選總部主委。圖/擷自洪慈庸臉書
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洪慈庸(中)與陳柏惟(左)、林昶佐合組「前線」聯盟聯合參選。圖/擷自洪慈庸臉書
洪慈庸(中)與陳柏惟(左)、林昶佐合組「前線」聯盟聯合參選。圖/擷自洪慈庸臉書
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洪慈庸林佳龍

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