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影／麗寶樂園今年破百萬人次 YOYO家族表演兒童樂瘋

2019-11-03 17:51聯合報 記者游振昇／即時報導

秋冬國旅補助12歲以下兒童免費玩麗寶樂園，每周日還能欣賞精采表演，今天首場由小朋友最喜歡的YOYO家族打頭陣，香蕉、柳丁等重量級哥哥姐姐到場互動，吸引大批親子擠爆現場，麗寶樂園今年入園人數已突破百萬人。

12歲以下小朋友可以在全台主題樂園擇一使用，麗寶樂園除了加送免費搭摩天輪外，在麗寶樂園使用過補助的小朋友，今年底前還可免費再玩一次探索世界；麗寶樂園表示，受到國旅秋冬遊補助帶動，加上麗寶加碼方案，帶動來客人數相較去年同期成長2成；今年截至目前麗寶樂園總入園數，已達百萬人次，2019全年將可上看110至120萬人次。

11月表演首場，今天安排香蕉、柳丁、Kiwi、天竺鼠等超人氣YOYO家族哥哥姐姐，與麗寶樂園吉祥物POPA、YIMA一同帶來多首歌舞，還有卡通阿奇幼幼園的主角「阿奇」驚喜現身，充滿互動的有獎徵答掀起活動高潮，11月17日還將有太陽、月亮、番茄、浣熊等哥哥姐姐與大家見面，帶來將近一小時的精采表演。

朱宗慶打擊樂團11月10日將帶來充滿創意的「擊樂派對」，除了精彩的樂曲，還會介紹有趣打擊樂器，透過節奏旋律開拓小朋友對音樂的視野，感受一場打擊樂的全新體驗；11月24日台中在地知名的童顏劇團，將演出「水仙與薔薇的祕密花園-故事劇場」。

麗寶樂園今天有YOYO家族表演，小朋友玩得高興。圖／麗寶樂園提供
麗寶樂園今天有YOYO家族表演，小朋友玩得高興。圖／麗寶樂園提供
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麗寶樂園今天有YOYO家族表演，小朋友玩得高興。圖／麗寶樂園提供
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麗寶樂園國旅補助香蕉

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