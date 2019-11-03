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火鍋店肉片「薄到會透光」網友笑翻：小當家都是真的！

退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29聯合報 記者林敬家／即時報導

社區大學在地方成人教育扮演重要角色，為許多人的人生下半場開創一片天。家中經營油壓管，從事「黑手」工作的黃淑惠，學國畫不間斷成了生活重心；學員楊碧花患小兒麻痺學畫一圓小時候的夢想，就連湖埔社大執行長林淑玲也是從學員變老師。

彰化縣湖埔社區大學開辦至今10年，現在年紀最大的學員是84歲楊游淑美，每周上二胡課，雖然手指僵硬、撥弦不易，但二胡老師鼓勵她，為她放大字體重寫樂譜，選教適合的樂曲，楊游淑美說，自己是班上「幼幼班」程度，但終於一圓學樂器的夢。

從事油壓管事業經營的黃淑惠54歲開始在社大學國畫，10多年不間斷，她說，從來都不覺得自己有繪畫天分，但一點一滴從畫筆中獲得成就感，成為精神上的寄託，還延伸學山水畫、學書法，丈夫也一起在社大找到興趣。

35歲開始學國會的楊碧花也是元老級學員，2016年曾發生重大車禍，醫師原本告訴她右手只能恢復7成功能，她想到自己畫牡丹技巧正在進步，卻可能因此中斷，為了重拾畫筆努力復健，楊碧花表示，過去自己是家庭主婦，容易自卑也不擅言詞，到社大上課交朋友，尋找興趣，在學習中再度認識自己，是最大的收穫。

湖埔社大執行長林淑玲過去從事美容師工作，自己開店超過20多年，在湖埔社大前身溪湖社大學素描，後來受邀成為新娘秘書課的老師，進而投入組協會成立現在的湖埔社大，她說，不曾想過會成為教育單位的經營者，無論年齡層高低，許多學員從課堂中找到新的方向，透過知識、技能讓各種可能在心裡萌芽。

湖埔社區大學今天舉行10周年慶祝活動，社大執行長林淑玲也是從學員變老師。記者林敬...
湖埔社區大學今天舉行10周年慶祝活動，社大執行長林淑玲也是從學員變老師。記者林敬家／攝影
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湖埔社大84歲學員楊游淑美學二胡，學出興趣。記者林敬家／攝影
湖埔社大84歲學員楊游淑美學二胡，學出興趣。記者林敬家／攝影
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湖埔社大國畫班學員楊碧花（右二）、黃淑惠（左二）等人都是超過10年的社大學員。記...
湖埔社大國畫班學員楊碧花（右二）、黃淑惠（左二）等人都是超過10年的社大學員。記者林敬家／攝影
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社區大學復健

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