退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／即時報導



社區大學在地方成人教育扮演重要角色，為許多人的人生下半場開創一片天。家中經營油壓管，從事「黑手」工作的黃淑惠，學國畫不間斷成了生活重心；學員楊碧花患小兒麻痺學畫一圓小時候的夢想，就連湖埔社大執行長林淑玲也是從學員變老師。

彰化縣湖埔社區大學開辦至今10年，現在年紀最大的學員是84歲楊游淑美，每周上二胡課，雖然手指僵硬、撥弦不易，但二胡老師鼓勵她，為她放大字體重寫樂譜，選教適合的樂曲，楊游淑美說，自己是班上「幼幼班」程度，但終於一圓學樂器的夢。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

從事油壓管事業經營的黃淑惠54歲開始在社大學國畫，10多年不間斷，她說，從來都不覺得自己有繪畫天分，但一點一滴從畫筆中獲得成就感，成為精神上的寄託，還延伸學山水畫、學書法，丈夫也一起在社大找到興趣。

35歲開始學國會的楊碧花也是元老級學員，2016年曾發生重大車禍，醫師原本告訴她右手只能恢復7成功能，她想到自己畫牡丹技巧正在進步，卻可能因此中斷，為了重拾畫筆努力復健，楊碧花表示，過去自己是家庭主婦，容易自卑也不擅言詞，到社大上課交朋友，尋找興趣，在學習中再度認識自己，是最大的收穫。