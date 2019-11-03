田尾「台版波波草」遭破壞 原主開始收清潔費
2019-11-03 14:41
聯合報 記者林敬家
／即時報導
彰化縣田尾鄉一處被稱為「台版波波草」的細葉七里香園區因有一大群綠色圓球植物排排站，模樣可愛近日爆紅，一個月來吸引大批遊客入園觀賞，因此造成不少植物受損，園主上星期圍起圍籬，並在這周末起酌收入園者每人50元清潔費，有遊客今天臨時知道須收費可接受，也有人只在圍欄外拍照，不接受付錢進園區。
園主張至辰種了「細葉七里香」20多年，這個月來因在網路上爆紅，吸引大批外地遊客到園裡拍照，估算至少有50顆植物受損，原想關園不再讓遊客進出，但不少當地人士認為園區可帶動田尾觀光，希望可以繼續開放，張至辰說，現在折衷在周末開放，進入園區的遊客每人須收50元清潔費，也可以折抵多肉植物消費費用，希望控制整體數量。
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吳姓居民說，田尾時常有景點突然爆紅，帶來人潮卻引發許多環境、產業上的問題，過去也有人熱心想提供流動廁所，但誰來清卻是另一個問題，許多園主種的是經濟作物，若突然想做成觀光休閒園區，缺乏許多必備條件，希望不要貿然行事。
彰化師範大學管理學院長葉凱莉說，未經規劃開放的觀光景點，可能會帶來公共財損害，包括垃圾、停車、擾民等問題，配套不完善，也會影響景點持續的熱度，經營者可思考發展的方向，若但純生產銷售，對遊客「以價制量」應可奏效，若要對外開放，則需要有更完善的動線與配套，以免追求商機造成其他的傷害。
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