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世界12強棒錦賽中日大戰 台中好運來宴展中心開直播

2019-11-03 13:16聯合報 記者黃寅／即時報導

CTBC世界12強棒球錦標賽在台中市舉辦，其中7日開打的中日大戰門票早已秒殺，位置就在洲際棒球場旁的好運來洲際宴展中心為滿足球迷未能到現場為中華隊吶喊的遺憾，當天特別就在宴展中心所在的小巨蛋三樓舉辦大型直播活動，歡迎民眾前往。

這次的活動也是一場公益活動，宴展中心和唐氏症基金會合作，邀請唐寶寶和棒球國手林英傑、鄭達鴻及台中市台灣人壽成棒隊一起為中華隊加油，並準備50份餐點讓唐寶寶們在看球時，舒服看球，吃得開心。

唐氏症基金會董事長林正俠為此感謝宴展中心的愛心，讓唐寶寶家庭有個愉快的夜晚。

為了讓直播現場氣氛與球場一樣，宴展中心除了在現場佈置LED超大螢幕，還特別邀請電視主播張介凡現場主持。

現場還有球團啦啦隊：辰羚、Yovia、呂念庭、怡庭及李羽棠在台中小巨蛋內與球迷一起為中華隊應援，陪唐氏症基金會的唐寶寶們看球賽。

想一起同歡的球迷可上臉書「好運來洲際宴展中心」粉絲頁，VIP區為5人1桌，提供海陸龍蝦 Pizza套餐、搖滾區為10人1桌，提供蜜汁肋排Pizza套餐、加油區為單人座位，提供鄉村雞肉Pizza套餐。在粉絲頁留言「中華隊加油」還可以抽好禮喔。服務電話是：04-24228809。

CTBC世界12強棒球錦標賽在台中市舉辦，7日開打的中日大戰門票早已秒殺，好運來...
CTBC世界12強棒球錦標賽在台中市舉辦，7日開打的中日大戰門票早已秒殺，好運來洲際宴展中心當天特別就在宴展中心所在的小巨蛋三樓舉辦大型直播活動。圖／好運來洲際宴展中心提供
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CTBC世界12強棒球錦標賽在台中市舉辦，7日開打的中日大戰門票早已秒殺，好運來...
CTBC世界12強棒球錦標賽在台中市舉辦，7日開打的中日大戰門票早已秒殺，好運來洲際宴展中心當天特別就在宴展中心所在的小巨蛋三樓舉辦大型直播活動。圖／取自臉書
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CTBC世界12強棒球錦標賽在台中市舉辦，7日開打的中日大戰門票早已秒殺，好運來...
CTBC世界12強棒球錦標賽在台中市舉辦，7日開打的中日大戰門票早已秒殺，好運來洲際宴展中心當天特別就在宴展中心所在的小巨蛋三樓舉辦大型直播活動。記者黃寅／攝影
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