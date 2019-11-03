親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

川普花3000億建的美墨邊牆 用3000元買把電鋸就能鑿穿！

影／父急踩剎車打翻整桶熱豆漿 4歲女全身六成嚴重燙傷

台中西屯大石里有活動中心了 國防部同意長期租用

2019-11-03 12:50聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市西屯區大石里隨著鄰近水湳經貿園區的開發，人口增加快速，但民眾集會、休閒娛樂場地不足。台中市政府向國防部政治作戰局爭取到長期租用空間，設置大石里活動中心今天揭牌。

市長盧秀燕表示，在大石里長吳忠華奔走及市府爭取下，終於向國防部租用到適合空間作活動中心使用，除可提供里民聚會，未來並可作為關懷據點、長青學苑。

西屯區公所指出，位在水湳經貿園區旁的大石里，人口約2500人，卻缺乏里民活動空間，在大石里長吳忠華奔走下，市府出面協調國防部，將大石里內國防部閒置的建築承租給西屯區公所，修繕後啟用。

今天的揭牌儀式上，市議員楊正中、陳政顯、張廖乃綸、民政局長吳世瑋、新聞局長黃國瑋、西屯區長陳寶雲等人共襄盛舉。

西屯區大石里活動中心今揭牌啟用。記者陳秋雲/攝影
西屯區大石里活動中心今揭牌啟用。記者陳秋雲/攝影
分享
西屯區大石里活動中心今啟用，里民開心合影。記者陳秋雲/攝影
西屯區大石里活動中心今啟用，里民開心合影。記者陳秋雲/攝影
分享
西屯區大石里活動中心今啟用。記者陳秋雲/攝影
西屯區大石里活動中心今啟用。記者陳秋雲/攝影
分享

國防部台中市建築

相關新聞

世界12強棒球賽台日大戰倒數 台中洲際棒球場周邊交管

2019-11-03 10:44

脊樑山脈部落旅遊 原住民小朋友天籟打頭陣

2019-11-03 09:19

義工團幫彰化單親父女蓋屋 台南9旬翁搭車尋人捐善款

2019-11-03 09:18

願景／木屐寮生態育蝶 環教培養小志工

2019-11-03 07:52

台中舞蹈嘉年華 踩街演出

2019-11-03 00:14

聯合盃作文南投千人參賽 「她5年來不缺席」

2019-11-03 00:13

卓榮泰轟立委許淑華 神力女超人反擊：蔡政府麻木不仁

2019-11-02 22:23

影／內政部長掌轎李佳芬要扶轎 太平媽出巡廟口搶成一團

2019-11-02 22:22

祖孫遭輾斃今告別式 家屬盼立法別讓砂石車成馬路殺手

2019-11-02 22:12

千人漫遊八堡圳風光 洪麗娜為田中馬盛會帶動氣氛

2019-11-02 20:57

影／真神！3公尺高千里眼順風耳首登玉山

2019-11-02 20:50

創意加誠意 林智堅站台輔選送1箱客製化大桔大力

2019-11-02 20:26

影／不用花錢到國外 台中就能看到國際舞蹈嘉年華

2019-11-02 18:55

少子化浪潮 聯合盃作文賽南投參賽學生反增加

2019-11-02 18:51

台中市還有無醫村 這群醫護默默守護居民健康

2019-11-02 17:46

資優女與外婆遭輾斃今告別式 沈智慧：修法遏憾事發生

2019-11-02 16:44

二水跑水節熱鬧展開 獨一無二跑水馬拉松3日登場

2019-11-02 16:18

洪慈庸募款餐會明登場 邀鄭弘儀主持還有神秘嘉賓站台

2019-11-02 16:16

迎接建縣300年 彰化市公所籌辦秘密計畫

2019-11-02 15:36

新北享家Bar台彰化展售會 侯友宜化身拍賣官推銷農產品

2019-11-02 13:10

28對新人參與中鋼台中場集團結緍 學長姊獻上祝福

2019-11-02 12:59

綠黃葉色如調色盤 彰化大埔截水溝秋色怡人

2019-11-02 12:36

漢翔體驗營超酷！家扶兒童穿飛行服看IDF經國號戰機

2019-11-02 12:28

募集「愛醬敷包」助造口人 台中漢妮之家號召為愛而跑

2019-11-02 11:27

2020台灣燈會客家燈區曝光！藍染、新丁粄躍上花燈

2019-11-02 11:13

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

苗栗縣議會第一人 謝文禓當選無效確定解職

2019-11-02 19:54

影／真神！3公尺高千里眼順風耳首登玉山

2019-11-02 20:50

影／內政部長掌轎李佳芬要扶轎 太平媽出巡廟口搶成一團

2019-11-02 22:22

打卡新地標！北捷中山站4號出口 文青風大改造

2019-11-03 07:47

柯文哲新營夜市合影試人氣 柯粉排隊相挺

2019-11-02 19:50

桃園大廟後永和市場將拆除 8成5攤商將移到中繼市場

2019-11-02 21:56

陳超明後龍競選總部遭擲雞蛋 對手羅貴星譴責暴力

2019-11-02 17:49

卓榮泰轟立委許淑華 神力女超人反擊：蔡政府麻木不仁

2019-11-02 22:23

西濱鳳鼻隧道北上車道將封閉防災演練 注意提前改道

2019-11-02 17:08

首屆宜蘭鴨肉麵比賽得獎揭曉 熊咖哩勇奪「鴨料理王」

2019-11-02 17:40

影／200輛偉士牌復古老車派對 「當年都騎這種車把妹」

2019-11-02 16:24

影／賴清德直搗高雄艱困選區 綠委喊：突破韓國瑜障礙

2019-11-02 20:26

二水跑水節熱鬧展開 獨一無二跑水馬拉松3日登場

2019-11-02 16:18

四星級嘉義兆品飯店搶雙11商機 2人入住每人1111元

2019-11-02 17:23

假訊息勿當真 新北老人健保補助沒現金可領

2019-11-02 16:18

影／白沙屯拱天宮新地標 千順將軍石雕明天開光

2019-11-03 07:12

新北市府期盼公私合作 打造優良育兒環境

2019-11-02 14:10

評估賴嘉倫選情 黃國昌：高度樂觀

2019-11-02 15:36

基隆瑪陵野餐音樂派對 推廣七堵休閒農業適合親子遊

2019-11-02 19:19

回顧30餘年興衰起落風華 桃園永和市場將走入歷史

2019-11-03 07:03

無力分攤經費 基隆河自行車道 騎到基隆就「斷」了

2019-11-02 23:37

南方澳斷橋後交通恐打結 「假日攔截」是否可行

2019-11-02 21:55

迎接建縣300年 彰化市公所籌辦秘密計畫

2019-11-02 15:36

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

影／台東獨居老翁餓3天昏倒！嚇死居家服務員

2019-11-02 17:07

千人漫遊八堡圳風光 洪麗娜為田中馬盛會帶動氣氛

2019-11-02 20:57

祖孫遭輾斃今告別式 家屬盼立法別讓砂石車成馬路殺手

2019-11-02 22:12

今晚7點半快到桃園展演中心 特技團體將飛簷走壁

2019-11-02 13:26

台東在地食材廚藝大賽 GAYA酒店廚師奪社會組首獎

2019-11-02 17:30

每天堆滿垃圾荒廢基隆舊宿舍 蛻變351幸福中心

2019-11-02 14:25

隔4年再迎哈瑪星濱線祭 看昔今高雄的發展脈動

2019-11-02 22:22

花蓮秋天音樂盛事「穀稻秋聲」 稻浪與山谷間開唱

2019-11-02 18:23

苗栗縣危老重建推動師培訓認證通過率6成 他拿下滿分

2019-11-02 15:40

義工團幫彰化單親父女蓋屋 台南9旬翁搭車尋人捐善款

2019-11-03 09:18

賴清德陪趙天麟內惟市場掃街 人氣紅不讓

2019-11-02 17:28

秋冬遊補助台東增額達1.6億 縣府歡迎來台東旅遊

2019-11-02 15:37

北捷「心中山」綠色廊道 有國外fu

2019-11-03 00:18

洪孟楷競總成立大會 大咖齊聚站台輔選

2019-11-02 20:52

2019康軒台東超級鐵人賽 從拂曉拚到深夜

2019-11-03 11:36

資優女與外婆遭輾斃今告別式 沈智慧：修法遏憾事發生

2019-11-02 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top