台中西屯大石里有活動中心了 國防部同意長期租用
2019-11-03 12:50
聯合報 記者陳秋雲
／即時報導
台中市西屯區大石里隨著鄰近水湳經貿園區的開發，人口增加快速，但民眾集會、休閒娛樂場地不足。台中市政府向國防部政治作戰局爭取到長期租用空間，設置大石里活動中心今天揭牌。
市長盧秀燕表示，在大石里長吳忠華奔走及市府爭取下，終於向國防部租用到適合空間作活動中心使用，除可提供里民聚會，未來並可作為關懷據點、長青學苑。
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西屯區公所指出，位在水湳經貿園區旁的大石里，人口約2500人，卻缺乏里民活動空間，在大石里長吳忠華奔走下，市府出面協調國防部，將大石里內國防部閒置的建築承租給西屯區公所，修繕後啟用。
今天的揭牌儀式上，市議員楊正中、陳政顯、張廖乃綸、民政局長吳世瑋、新聞局長黃國瑋、西屯區長陳寶雲等人共襄盛舉。
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