山野教育之旅 興華國小帶學生攻頂合歡山

2019-11-03 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



雲林縣麥寮鄉興華國小多位老師帶領學校五、六年級學生，日前前往合歡山進行三天兩夜的山野教育之旅，除帶學生認識台灣自然之美，也訓練學生團隊精神、體能與自我挑戰能力。

校長王瓊慈說，「海洋離我們很近，山脈距離我們遙遠」，這是身為台灣人的優點，所以決定讓老師們帶隊，去探索認識一下合歡山。

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過程中有人腳很酸，也有人想要放棄，但是彼此加油打氣，眾人經過幾個小時終於攻頂，並站在合歡山東峰瞭望四周美麗的景致。

不少孩子是第一次登上3千公尺高的山脈，「之前的努力都值得了！」學生們興奮地說，遠眺美景有種在高處征服一切的感覺，有機會的話希望能再和同學們一起攀登更多山。

校長王瓊慈說，學生的學習不只是課堂中的東西，這一趟的合歡山山野教育，前幾個月小朋友就開始體能訓練，課堂中老師也分享指導合歡山的特有動植物。

老師許嘉彬說，海的孩子搭著公車來看看山的樣子，用雙腳感受三千公尺的土地，呼吸著和家鄉不同的空氣