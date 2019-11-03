脊樑山脈部落旅遊 原住民小朋友天籟打頭陣

2019-11-03 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



台灣的高山風景十分美麗，交通部觀光局參山國家風景區管理處為推廣部落旅遊，特別在16、17日兩天的台中市市民廣場舉辦「原音天籟音樂會-原聲童唱」活動， 邀請13組全國得獎的原住民歌唱團體獻唱；金曲歌手王宏恩及戴曉君將擔任活動嘉賓。

南投縣信義鄉信義國小的「布」能沒有你原住民合唱團，1日在台中高鐵站及市民廣場以快閃方式演出，他們穿著布農族傳統服飾，以優美的歌聲和生動的歌舞，吸引往來旅客駐足圍觀，為這次的活動拉開序幕。

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參山管理處副處長曹忠猷說，活動邀請來自全台各地多所具有國際演出經驗的原住民學童合唱團體參與演出，包括台中市和平區博愛國小及和平國小的泰雅舞蹈隊，和甫獲維也納國際音樂節金獎、來自屏東縣三地門的青葉國小等13所國內、外知名合唱團體，將傳唱在山林間的童音天籟帶進都會。

活動現場還有原味部落市集，展售原民特色文化工藝、美食與農特產品，並提供多樣免費好康的原民工藝DIY體驗，歡迎大家在16、17日踴躍前往。

曹忠猷也提醒，全台有16家溫泉協會配合擴大國旅秋冬遊推出溫泉優惠活動，凡本國自由行旅客入住擴大國旅秋冬遊補助方案二的住宿飯店，且申請折抵1千元者，自本月1日起至12月31日，只要憑開立之住宿發票或收據，即可於明年1月23日前到特約的溫泉店家享受大眾池免費泡湯；無大眾池者，則最高可以折抵200元使用溫泉湯屋1次。